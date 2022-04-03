В Германии раскрыли подробности новых санкций против России

04 апреля 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

В Германии анонсировали новые санкции против России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пятый пакет санкций против России будет принят уже на этой неделе. С таким заявлением выступил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. По его словам, новый пакет будет включать как персональные санкции, так и ограничения против финансового сектора РФ. «Быстро, уже на этой неделе», — сказал Хабек, отвечая на вопрос о сроке введения санкций в эфире телеканала ZDF. По его словам, меры будут охватывать «весь спектр от персональных санкций до технологической продукции». «Мы еще раз обратим наше внимание на финансовый рынок», — уточнил министр. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пятый пакет санкций против России будет принят уже на этой неделе. С таким заявлением выступил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. По его словам, новый пакет будет включать как персональные санкции, так и ограничения против финансового сектора РФ. «Быстро, уже на этой неделе», — сказал Хабек, отвечая на вопрос о сроке введения санкций в эфире телеканала ZDF. По его словам, меры будут охватывать «весь спектр от персональных санкций до технологической продукции». «Мы еще раз обратим наше внимание на финансовый рынок», — уточнил министр. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».