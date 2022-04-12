Экономист Ядова: «решающие» санкции Запада не повлияли на Россию

13 апреля 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

Запад не смог повлиять на Россию, отключив от SWIFT, считает Дзюнъити Ядова Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отключение России от платежной системы SWIFT в рамках антироссийских санкций Запада не оказало ожидаемого влияния. Об этом заявил доктор экономических наук Дзюнъити Ядова. «Санкционная мера по отключению России от SWIFT, которая изначально считалась решающей, распространяется только на семь российских банков, поэтому она оказалось малоэффективна», — заявил Дзюнъити Ядова в статье для японского издания Shukan Gendai. Он отметил, что результат от санкций будет, если ввести их в отношении всех российских банков, подключенных SWIFT, которых насчитывается более 300. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Отключение России от платежной системы SWIFT в рамках антироссийских санкций Запада не оказало ожидаемого влияния. Об этом заявил доктор экономических наук Дзюнъити Ядова. «Санкционная мера по отключению России от SWIFT, которая изначально считалась решающей, распространяется только на семь российских банков, поэтому она оказалось малоэффективна», — заявил Дзюнъити Ядова в статье для японского издания Shukan Gendai. Он отметил, что результат от санкций будет, если ввести их в отношении всех российских банков, подключенных SWIFT, которых насчитывается более 300. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».