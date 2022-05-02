Хорватия готова отказаться от российского газа

Хорватия готова полностью отказаться от поставок российского газа. Об этом заявил глава Минэкономики страны Давор Филипович.
«Мы являемся одной из наиболее подготовленных стран ЕС в случае [прекращения поставок газа из РФ]», — приводит слова Давора Филиповича ТАСС. Он добавил, что Хорватия уже увеличила пропускную способность своего СПГ-терминала на острове Крк и готова дополнительно повысить мощность, если этому посодействует Евросоюз.
Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.
Хорватия готова полностью отказаться от поставок российского газа. Об этом заявил глава Минэкономики страны Давор Филипович. «Мы являемся одной из наиболее подготовленных стран ЕС в случае [прекращения поставок газа из РФ]», — приводит слова Давора Филиповича ТАСС. Он добавил, что Хорватия уже увеличила пропускную способность своего СПГ-терминала на острове Крк и готова дополнительно повысить мощность, если этому посодействует Евросоюз. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива Польше и Болгарии —обе страны отказались платить за него в рублях. В Еврокомиссии сочли это решение нарушением Россией газовых контрактов и попыткой расколоть ЕС. В Венгрии заявили, что не откажутся от газа и нефти из РФ. Аналитик Игорь Юшков заявил, что европейцы не смогут решиться на эмбарго на российский газ, передает RT.