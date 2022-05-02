Хорватия готова отказаться от российского газа 03 мая 2022 в 02:29 Размер текста - 17 + Хорватия в любой момент готова отказаться от импорта газа из РФ, заявил Давор Филипович Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Хорватия готова полностью отказаться от поставок российского газа. Об этом заявил глава Минэкономики страны Давор Филипович. «Мы являемся одной из наиболее подготовленных стран ЕС в случае [прекращения поставок газа из РФ]», — приводит слова Давора Филиповича ТАСС. Он добавил, что Хорватия уже увеличила пропускную способность своего СПГ-терминала на острове Крк и готова дополнительно повысить мощность, если этому посодействует Евросоюз. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива Польше и Болгарии —обе страны отказались платить за него в рублях. В Еврокомиссии сочли это решение нарушением Россией газовых контрактов и попыткой расколоть ЕС. В Венгрии заявили, что не откажутся от газа и нефти из РФ. Аналитик Игорь Юшков заявил, что европейцы не смогут решиться на эмбарго на российский газ, передает RT. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU . Хорватия готова полностью отказаться от поставок российского газа. Об этом заявил глава Минэкономики страны Давор Филипович. «Мы являемся одной из наиболее подготовленных стран ЕС в случае [прекращения поставок газа из РФ]», — приводит слова Давора Филиповича ТАСС. Он добавил, что Хорватия уже увеличила пропускную способность своего СПГ-терминала на острове Крк и готова дополнительно повысить мощность, если этому посодействует Евросоюз. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива Польше и Болгарии —обе страны отказались платить за него в рублях. В Еврокомиссии сочли это решение нарушением Россией газовых контрактов и попыткой расколоть ЕС. В Венгрии заявили, что не откажутся от газа и нефти из РФ. Аналитик Игорь Юшков заявил, что европейцы не смогут решиться на эмбарго на российский газ, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям