В Госдепе и Пентагоне настояли на наращивании помощи Украине

10 мая 2022 в 06:51 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен и Ллойд Остин поддержали заявку Байдена о выделении дополнительных средств на помощь Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагон Ллойд Остин призвали одобрить заявку американского президента Джо Байдена о выделении 33 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Об этом говорится в их письме лидеру республиканской оппозиции в сенате Митчу Макконнелу. «На сегодняшний день мы располагаем полномочиями выделить помощь Украине только на 100 миллионов долларов. Мы ожидаем, что эти средства будут израсходованы не позднее 19 мая 2022 года. К этой дате нам нужны дополнительные ассигнования <…> чтобы продолжать наше содействие в сфере безопасности нынешними темпами», — говорится в письме Блинкена и Остина, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Байден утвердил пакет помощи Украине на 100 миллионов долларов и заявил, что Белый дом исчерпал свое финансирование. Американский лидер призвал конгресс США одобрить запрос на выделение 33 миллиардов долларов на помощь Украине в ближайшее время. Также Байден подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу. Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил американскому правительству началом войны из-за поставок вооружений на Украину. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагон Ллойд Остин призвали одобрить заявку американского президента Джо Байдена о выделении 33 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Об этом говорится в их письме лидеру республиканской оппозиции в сенате Митчу Макконнелу. «На сегодняшний день мы располагаем полномочиями выделить помощь Украине только на 100 миллионов долларов. Мы ожидаем, что эти средства будут израсходованы не позднее 19 мая 2022 года. К этой дате нам нужны дополнительные ассигнования <…> чтобы продолжать наше содействие в сфере безопасности нынешними темпами», — говорится в письме Блинкена и Остина, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Байден утвердил пакет помощи Украине на 100 миллионов долларов и заявил, что Белый дом исчерпал свое финансирование. Американский лидер призвал конгресс США одобрить запрос на выделение 33 миллиардов долларов на помощь Украине в ближайшее время. Также Байден подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу. Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил американскому правительству началом войны из-за поставок вооружений на Украину.