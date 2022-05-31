Экономист Кузнецова пояснила, что россиянам делать с долларами

31 мая 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Россиянам пока не стоит избавляться от долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россиянам, у которых есть долларовые сбережения, не стоит волноваться о том, что курс доллара скачет, продавать или покупать валюту. Им нужно ждать, когда наступят более спокойные времена. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Галина Кузнецова. США ввели санкции на вывоз в Россию долларовых банкнот в рамках пакета санкций против Москвы из-за спецоперации на Украине. После решения президента РФ Владимира Путина о запрете продавать газ недружественным странам за рубли валюта начала дешеветь и достигла досанкционных значений. Курсы доллара и евро рекордно упали по отношению к рублю после решения Евросоюза о запрете российской нефти. «Если говорить о простых россиянах, у которых есть доллары или евро, которые накопили деньги на поездки или покупки, или покупали валюту в качестве сбережений, им лучше не беспокоится. Ждать, когда наступят более спокойные времена. Я знаю людей, которые срочно на панике купили доллары по 115 рублей в начале марта, а потом об этом очень пожалели», — рассказала Галина Кузнецова. «Сейчас коэффициент неопределенности просто зашкаливает. Любой совет можно принимать на 50%. Ни один эксперт не возьмет на себя сейчас смелость сказать, что будет именно так, потому что завтра могут произойти события, которые коренным образом изменят ситуацию. Не дергайтесь, если вы не биржевые спекулянты. Но даже если вы биржевые спекулянты, то и у вас возможности крайне ограничены», — подытожила экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Россиянам, у которых есть долларовые сбережения, не стоит волноваться о том, что курс доллара скачет, продавать или покупать валюту. Им нужно ждать, когда наступят более спокойные времена. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Галина Кузнецова. США ввели санкции на вывоз в Россию долларовых банкнот в рамках пакета санкций против Москвы из-за спецоперации на Украине. После решения президента РФ Владимира Путина о запрете продавать газ недружественным странам за рубли валюта начала дешеветь и достигла досанкционных значений. Курсы доллара и евро рекордно упали по отношению к рублю после решения Евросоюза о запрете российской нефти. «Если говорить о простых россиянах, у которых есть доллары или евро, которые накопили деньги на поездки или покупки, или покупали валюту в качестве сбережений, им лучше не беспокоится. Ждать, когда наступят более спокойные времена. Я знаю людей, которые срочно на панике купили доллары по 115 рублей в начале марта, а потом об этом очень пожалели», — рассказала Галина Кузнецова. «Сейчас коэффициент неопределенности просто зашкаливает. Любой совет можно принимать на 50%. Ни один эксперт не возьмет на себя сейчас смелость сказать, что будет именно так, потому что завтра могут произойти события, которые коренным образом изменят ситуацию. Не дергайтесь, если вы не биржевые спекулянты. Но даже если вы биржевые спекулянты, то и у вас возможности крайне ограничены», — подытожила экономист.