Депутаты предлагают новую выплату для ухаживающих за детьми-инвалидами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Сахалинской областной думы предложили ежемесячно выплачивать 13000 рублей безработным, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Предложение внесено в Госдуму. Текст законопроекта опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Ежемесячная выплата предоставляется одному неработающему родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в размере 13000 рублей в отношении каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, инвалида с детства I группы или инвалида I группы на период осуществления ухода за ним», — указано в тексте законопроекта. Также авторы предполагают ежегодную индексацию выплаты в соответствии с установленным правительством РФ коэффициентом.

В пояснительной записке авторы подчеркивают, что законопроект призван решить давно назревшую проблему. «Столь недопустимо низкий размер компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, который в основном мало чем отличается от ухода за инвалидом с детства I группы, вызывает серьезное социальное напряжение в соответствующей группе населения», — указано в записке.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном питании для детей-инвалидов в школах, сообщает RT. Также в ЛДПР сообщали о возможном увеличении размера ежемесячных выплат на 50%.