11 июля 2022

Байден признался в хранении дробовиков у себя дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден хранит дома четыре дробовика Фото:

Президент США Джо Байден хранит дома четыре дробовика. Об этом он рассказал на мероприятии в честь подписания закона о переменах в нормах оборота оружия.

«У меня четыре дробовика: два моих и два погибших сыновей», — заявил американский лидер. Его слова приводит РИА «Новости». Байден отметил, что хранит оружие под замком, как должны поступать все ответственные владельцы.

Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране, сообщает «Национальная служба новостей». Этому предшествовала стрельба в церкви в Алабаме, которую устроил американец. В начале июля американский президент пообещал бороться с «эпидемией вооруженного насилия» в США.

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Президент США Джо Байден хранит дома четыре дробовика. Об этом он рассказал на мероприятии в честь подписания закона о переменах в нормах оборота оружия. «У меня четыре дробовика: два моих и два погибших сыновей», — заявил американский лидер. Его слова приводит РИА «Новости». Байден отметил, что хранит оружие под замком, как должны поступать все ответственные владельцы. Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране, сообщает «Национальная служба новостей». Этому предшествовала стрельба в церкви в Алабаме, которую устроил американец. В начале июля американский президент пообещал бороться с «эпидемией вооруженного насилия» в США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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