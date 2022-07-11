Байден признался в хранении дробовиков у себя дома

Президент США Джо Байден хранит дома четыре дробовика. Об этом он рассказал на мероприятии в честь подписания закона о переменах в нормах оборота оружия.
«У меня четыре дробовика: два моих и два погибших сыновей», — заявил американский лидер. Его слова приводит РИА «Новости». Байден отметил, что хранит оружие под замком, как должны поступать все ответственные владельцы.
Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране, сообщает «Национальная служба новостей». Этому предшествовала стрельба в церкви в Алабаме, которую устроил американец. В начале июля американский президент пообещал бороться с «эпидемией вооруженного насилия» в США.
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