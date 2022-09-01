Минобороны: ВСУ попытались захватить ЗАЭС перед визитом МАГАТЭ

ВСУ предприняли попытку захвата электростанции Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские диверсионные группы попытались захватить Запорожскую АЭС в городе Энергодаре. Это произошло перед визитом представителей МАГАТЭ, которые хотели проверить ситуацию на станции. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сегодня около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС. Они предприняли попытку захвата электростанции», — об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Сообщается также, что благодаря предпринятым мерам со стороны России противник был уничтожен. «С 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС», — добавили в Минобороны.

Ранее ВГА Энергодара сообщила о 6 взрывах и убийстве мирных жителей. Кроме того, в этот район попытался высадиться украинский десант.