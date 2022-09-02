Корректировщик ВСУ подорвал себя гранатой после ареста в Запорожье

Арестованный корректировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвал себя гранатой в центре Токмака Запорожской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Во время ареста корректировщик использовал гранату и подорвал себя. К счастью, кроме самого мужчины никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы», — написал Рогов.
24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства также отметил, что на территории Украины сформировался антироссийский анклав, который угрожает безопасности РФ, пишет «Газета Кемерово».
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Арестованный корректировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвал себя гранатой в центре Токмака Запорожской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Во время ареста корректировщик использовал гранату и подорвал себя. К счастью, кроме самого мужчины никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы», — написал Рогов. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства также отметил, что на территории Украины сформировался антироссийский анклав, который угрожает безопасности РФ, пишет «Газета Кемерово».