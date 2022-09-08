Иран завез в Россию ковры с изображением Путина

Иранские предприниматели представили эксклюзивные ковры с изображением президента России Владимира Путина в компании главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Танина на выставке продукции в московском «Крокус Экспо». Об этом сообщает агентство РБК.
«На выставке иранской продукции представлены предприятия-члены Палаты кооперативов Ирана, чей совокупный доход составляет 14% ВВП республики», — сообщает агентство. Его корреспонденты опубликовали фото, на котором хорошо просматривается привезенный иранцами ковер с изображением момента передачи эстафеты Чемпионата мира по футболу от России у Катару в 2018 году. Помимо этого, участники выставки привезли ковры, изображающие сцены из известных работ художников, национальные сладости и бытовую химию.
Планируется, что к концу 2022 года Россия и Иран увеличат двусторонний товарооборот на 60%. Такой прогноз сделал глава палаты кооперативов Ирана Бахман Абдоллахи, уточняет агентство.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»