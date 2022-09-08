Иран завез в Россию ковры с изображением Путина. Фото

Иран завез в Россию ковры с изображением Путина

08 сентября 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

На коврах изображен момент передачи эстафеты Чемпионата мира по футболу от РФ к Катару Фото: kremlin.ru Иранские предприниматели представили эксклюзивные ковры с изображением президента России Владимира Путина в компании главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Танина на выставке продукции в московском «Крокус Экспо». Об этом сообщает агентство РБК. «На выставке иранской продукции представлены предприятия-члены Палаты кооперативов Ирана, чей совокупный доход составляет 14% ВВП республики», — сообщает агентство. Его корреспонденты опубликовали фото, на котором хорошо просматривается привезенный иранцами ковер с изображением момента передачи эстафеты Чемпионата мира по футболу от России у Катару в 2018 году. Помимо этого, участники выставки привезли ковры, изображающие сцены из известных работ художников, национальные сладости и бытовую химию. Планируется, что к концу 2022 года Россия и Иран увеличат двусторонний товарооборот на 60%. Такой прогноз сделал глава палаты кооперативов Ирана Бахман Абдоллахи, уточняет агентство.

Иранские предприниматели представили эксклюзивные ковры с изображением президента России Владимира Путина в компании главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Танина на выставке продукции в московском «Крокус Экспо». Об этом сообщает агентство РБК. «На выставке иранской продукции представлены предприятия-члены Палаты кооперативов Ирана, чей совокупный доход составляет 14% ВВП республики», — сообщает агентство. Его корреспонденты опубликовали фото, на котором хорошо просматривается привезенный иранцами ковер с изображением момента передачи эстафеты Чемпионата мира по футболу от России у Катару в 2018 году. Помимо этого, участники выставки привезли ковры, изображающие сцены из известных работ художников, национальные сладости и бытовую химию. Планируется, что к концу 2022 года Россия и Иран увеличат двусторонний товарооборот на 60%. Такой прогноз сделал глава палаты кооперативов Ирана Бахман Абдоллахи, уточняет агентство.