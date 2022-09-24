Член Общественной палаты Малькевич: спецслужбы Украины рассылают россиянам «повестки» в соцсетях

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По словам Малькевича, спецслужбами Украины распространяются вбросы о том, что первые мобилизованные уже находятся на фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские спецслужбы рассылают россиянам «повестки» в мессенджерах. Об этом сообщает первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

«Спецслужбы Украины начали рассылать россиянам электронные „повестки“ через мессенджеры», — цитирует Малькевича ТАСС в своем telegram-канале. Зампредседателя Координационного совета также отметил, что информация о том, что первые мобилизованные уже находятся практически на фронте является вбросом.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Ранее в Кремле заявляли об огромном числе фейков о частичной мобилизации в соцсетях, сообщает RT.

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Украинские спецслужбы рассылают россиянам «повестки» в мессенджерах. Об этом сообщает первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. «Спецслужбы Украины начали рассылать россиянам электронные „повестки“ через мессенджеры», — цитирует Малькевича ТАСС в своем telegram-канале. Зампредседателя Координационного совета также отметил, что информация о том, что первые мобилизованные уже находятся практически на фронте является вбросом. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Ранее в Кремле заявляли об огромном числе фейков о частичной мобилизации в соцсетях, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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