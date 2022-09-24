Член Общественной палаты Малькевич: спецслужбы Украины рассылают россиянам «повестки» в соцсетях 24 сентября 2022 в 19:25 Размер текста - 17 + По словам Малькевича, спецслужбами Украины распространяются вбросы о том, что первые мобилизованные уже находятся на фронте Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские спецслужбы рассылают россиянам «повестки» в мессенджерах. Об этом сообщает первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. «Спецслужбы Украины начали рассылать россиянам электронные „повестки“ через мессенджеры», — цитирует Малькевича ТАСС в своем telegram-канале. Зампредседателя Координационного совета также отметил, что информация о том, что первые мобилизованные уже находятся практически на фронте является вбросом. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Ранее в Кремле заявляли об огромном числе фейков о частичной мобилизации в соцсетях, сообщает RT. Украинские спецслужбы рассылают россиянам «повестки» в мессенджерах. Об этом сообщает первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. «Спецслужбы Украины начали рассылать россиянам электронные „повестки“ через мессенджеры», — цитирует Малькевича ТАСС в своем telegram-канале. Зампредседателя Координационного совета также отметил, что информация о том, что первые мобилизованные уже находятся практически на фронте является вбросом. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Ранее в Кремле заявляли об огромном числе фейков о частичной мобилизации в соцсетях, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям