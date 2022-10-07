Политолог Рудаков: уровень доверия к Путину вырос после референдумов

07 октября 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

По данным ВЦИОМ, уровень доверия Путину составил 76,9% Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уровень доверия и поддержки работы президента РФ Владимира Путина вырос у россиян после подписания 30 сентября договора о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог Александр Рудаков. «Поддержка повысилась после воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями. Несмотря на угрозы, звучащие со стороны Запада, агрессивный шантаж, в том числе ядерный, наши люди демонстрируют доверие президентскому курсу. И в ситуации, когда речь идет об очень серьезном геополитическом выборе, мы видим, что наш народ оказывается на стороне Путина. И в этом ощущается историческая логика развития нашей страны и нашего государства. Так было всегда в эпохальные, судьбоносные моменты нашей истории. Так происходит и сейчас», — объяснил Александр Рудаков. В беседе с URA.RU директор Института новейших государств Алексей Мартынов подчеркнул, что Россия находится в том историческом периоде, когда высокий уровень доверия к президенту становится закономерным. «Вполне ожидаемые цифры в условиях консолидации общества вокруг президента, флага, центра. Мы переживаем волнительный исторический период, и понятно, что, несмотря на разные нюансы, общество консолидируется вокруг власти, президента, центра. Период вбирает все, и спасение Донбасских республик, и возвращение их в состав РФ, что недавно казалось невероятным, и так далее. Это такие внешне беспрецедентные давления со всех сторон, угрозы, которые так или и иначе все люди чувствуют на себе», — заметил он. По данным ВЦИОМ, показатель одобрения работы президента вырос до 81%. Уровень доверия Путину составил 76,9%. Согласно данным ФОМ, эти цифры составляют 80% и 78%. Доля респондентов, доверяющих действующему президенту, поднялась за год на 22%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уровень доверия и поддержки работы президента РФ Владимира Путина вырос у россиян после подписания 30 сентября договора о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог Александр Рудаков. «Поддержка повысилась после воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями. Несмотря на угрозы, звучащие со стороны Запада, агрессивный шантаж, в том числе ядерный, наши люди демонстрируют доверие президентскому курсу. И в ситуации, когда речь идет об очень серьезном геополитическом выборе, мы видим, что наш народ оказывается на стороне Путина. И в этом ощущается историческая логика развития нашей страны и нашего государства. Так было всегда в эпохальные, судьбоносные моменты нашей истории. Так происходит и сейчас», — объяснил Александр Рудаков. В беседе с URA.RU директор Института новейших государств Алексей Мартынов подчеркнул, что Россия находится в том историческом периоде, когда высокий уровень доверия к президенту становится закономерным. «Вполне ожидаемые цифры в условиях консолидации общества вокруг президента, флага, центра. Мы переживаем волнительный исторический период, и понятно, что, несмотря на разные нюансы, общество консолидируется вокруг власти, президента, центра. Период вбирает все, и спасение Донбасских республик, и возвращение их в состав РФ, что недавно казалось невероятным, и так далее. Это такие внешне беспрецедентные давления со всех сторон, угрозы, которые так или и иначе все люди чувствуют на себе», — заметил он. По данным ВЦИОМ, показатель одобрения работы президента вырос до 81%. Уровень доверия Путину составил 76,9%. Согласно данным ФОМ, эти цифры составляют 80% и 78%. Доля респондентов, доверяющих действующему президенту, поднялась за год на 22%.