Собянин: военкоматы аннулируют повестки после завершения мобилизации

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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей, лидеры россии
Собянин заявил, что выполнение плана по мобилизации в столице — это заслуга москвичей Фото:
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Мобилизация в России

После завершения мобилизационных мероприятий все разосланные повестки прекратят свое действие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

«Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — предает Собянин информацию военного комиссара Москвы. Также мэр добавил, что план по частичной мобилизации был выполнен прежде всего благодаря чувству долга и патриотизма жителей Москвы.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года. В планах было призвать 300 тысяч резервистов. Во время визита в Казахстан Путин сообщил, что мобилизация завершится в течение двух недель, сообщает RT.

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После завершения мобилизационных мероприятий все разосланные повестки прекратят свое действие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. «Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — предает Собянин информацию военного комиссара Москвы. Также мэр добавил, что план по частичной мобилизации был выполнен прежде всего благодаря чувству долга и патриотизма жителей Москвы. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года. В планах было призвать 300 тысяч резервистов. Во время визита в Казахстан Путин сообщил, что мобилизация завершится в течение двух недель, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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