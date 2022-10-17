Собянин: военкоматы аннулируют повестки после завершения мобилизации

17 октября 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Собянин заявил, что выполнение плана по мобилизации в столице — это заслуга москвичей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России После завершения мобилизационных мероприятий все разосланные повестки прекратят свое действие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. «Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — предает Собянин информацию военного комиссара Москвы. Также мэр добавил, что план по частичной мобилизации был выполнен прежде всего благодаря чувству долга и патриотизма жителей Москвы. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года. В планах было призвать 300 тысяч резервистов. Во время визита в Казахстан Путин сообщил, что мобилизация завершится в течение двух недель, сообщает RT.

После завершения мобилизационных мероприятий все разосланные повестки прекратят свое действие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. «Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — предает Собянин информацию военного комиссара Москвы. Также мэр добавил, что план по частичной мобилизации был выполнен прежде всего благодаря чувству долга и патриотизма жителей Москвы. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года. В планах было призвать 300 тысяч резервистов. Во время визита в Казахстан Путин сообщил, что мобилизация завершится в течение двух недель, сообщает RT.