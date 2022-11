The New York Times: США должны заставить Украину пойти на переговоры с Россией

Ситуация вокруг конфликта требует переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инициатором переговоров между Россией и Украиной должны стать США. Такое мнение высказал обозреватель The New York Times. «Соединенные Штаты и их союзники были правы, помогая Украине защищаться, и они должны продолжать это делать. Но они также были правы, проявляя разумную сдержанность, чтобы избежать войны с Россией, воздерживаясь от предоставления оружия дальнего радиуса действия, воздерживаясь от ввода войск НАТО на землю и отклоняя просьбу Украины о введении бесполетной зоны НАТО. По мере эскалации конфликта разумное предотвращение войны между НАТО и Россией требует следующего шага: прямого участия США в оперативном планировании Украины», — опубликовало издание в своем материале. Также The New York Times утверждает, что «настало время для Соединенных Штатов и их союзников принять непосредственное участие в определении стратегических целей Украины». Это решение нужно для регулирования конфликта и поиска дипломатического решения. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ на это западные страны стали вводить экономические санкции. Однако они «ударили» и по ним самим. Сейчас многие страны высказываются в пользу переговоров между Киевом и Москвой, однако президент Украины Владимир Зеленский высказался против переговоров с Россией.

