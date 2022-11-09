Кириенко: лекторы общества «Знание» работают с Минобороны в Донбассе

09 ноября 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Лекторы общества «Знание» отмечаются не только своим профессионализмом, но и мужеством, заявил Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В центрах боевого слаживания в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях с марта работают лекторы общества «Знание». Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Лекторы общества „Знание“ с марта месяца работали на всех территориях Донбасса, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона, Запорожья», — сказал Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии «Знание». Он отметил, что эта работа связана не только с профессионализмом, но и с мужеством работников этого общества. Лекторы общества «Знание» ведут работу совместно с Минобороны РФ в местах, где проходят обучение российские военнослужащие, выполняющие свой долг. Ранее Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил отправить в новые регионы РФ более 100 тысяч строителей-добровольцев. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что одной из целей спецоперации является помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны ВСУ.

В центрах боевого слаживания в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях с марта работают лекторы общества «Знание». Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Лекторы общества „Знание“ с марта месяца работали на всех территориях Донбасса, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона, Запорожья», — сказал Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии «Знание». Он отметил, что эта работа связана не только с профессионализмом, но и с мужеством работников этого общества. Лекторы общества «Знание» ведут работу совместно с Минобороны РФ в местах, где проходят обучение российские военнослужащие, выполняющие свой долг. Ранее Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил отправить в новые регионы РФ более 100 тысяч строителей-добровольцев. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что одной из целей спецоперации является помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны ВСУ.