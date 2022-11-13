Президент Украины Владимир Зеленский не заслуживает того, чтобы США доверяла ему дальнейшую судьбу Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Только США могут вести переговоры с Россией, чтобы обеспечить соблюдение гарантий безопасности для Украины», — говорится в материале. Там добавили, что рано или поздно США — защитник, наставник и поставщик «спасительного кислорода» для Украины, — должны будут начать переговоры с Россией. Все большее количество людей на Западе перестают поддерживать мнение, что Зеленский вправе сам определять параметры и продолжительность войны для своей страны.
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Президент Украины Владимир Зеленский не заслуживает того, чтобы США доверяла ему дальнейшую судьбу Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Только США могут вести переговоры с Россией, чтобы обеспечить соблюдение гарантий безопасности для Украины», — говорится в материале. Там добавили, что рано или поздно США — защитник, наставник и поставщик «спасительного кислорода» для Украины, — должны будут начать переговоры с Россией. Все большее количество людей на Западе перестают поддерживать мнение, что Зеленский вправе сам определять параметры и продолжительность войны для своей страны. Ранее стало известно, что между американскими генералами и советниками президента США Джо Байдена возникли разногласия по поводу принуждения Украины к мирным переговорам с Россией Один из высших генералов призвал к переговорам, но в рядах советников президента считают, что пока для этого не настал нужный момент. .