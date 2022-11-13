Bloomberg: США не должны доверять Зеленскому судьбу Украины

13 ноября 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Пора перестать оказывать доверие Зеленскому при принятии решений об определении параметров и продолжительности войны, пишет Bloomberg Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не заслуживает того, чтобы США доверяла ему дальнейшую судьбу Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Только США могут вести переговоры с Россией, чтобы обеспечить соблюдение гарантий безопасности для Украины», — говорится в материале. Там добавили, что рано или поздно США — защитник, наставник и поставщик «спасительного кислорода» для Украины, — должны будут начать переговоры с Россией. Все большее количество людей на Западе перестают поддерживать мнение, что Зеленский вправе сам определять параметры и продолжительность войны для своей страны. Ранее стало известно, что между американскими генералами и советниками президента США Джо Байдена возникли разногласия по поводу принуждения Украины к мирным переговорам с Россией Один из высших генералов призвал к переговорам, но в рядах советников президента считают, что пока для этого не настал нужный момент. .

Президент Украины Владимир Зеленский не заслуживает того, чтобы США доверяла ему дальнейшую судьбу Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Только США могут вести переговоры с Россией, чтобы обеспечить соблюдение гарантий безопасности для Украины», — говорится в материале. Там добавили, что рано или поздно США — защитник, наставник и поставщик «спасительного кислорода» для Украины, — должны будут начать переговоры с Россией. Все большее количество людей на Западе перестают поддерживать мнение, что Зеленский вправе сам определять параметры и продолжительность войны для своей страны. Ранее стало известно, что между американскими генералами и советниками президента США Джо Байдена возникли разногласия по поводу принуждения Украины к мирным переговорам с Россией Один из высших генералов призвал к переговорам, но в рядах советников президента считают, что пока для этого не настал нужный момент. .