Массовая драка в баре «Грабли» в Юрге (Кемеровская область) с участием мобилизованных произошла из-за их конфликта с местной молодежью. Подробностями произошедшего поделился директор заведения Александр.
«Я так понял, что малолетки допекли мобилизованных и началась перепалка. Было разбито три стола, десять стульев и большое зеркало танцевальное. Мобилизованные находились в полиции и сказали, что все оплатят, и командиры забрали их к себе в часть», — поделился Александр в разговоре с Lenta.ru. По словам владельца кафе, общий ущерб заведению после драки составил 156 тысяч рублей.
Ранее газета VSE42.ru сообщала о драке мобилизованных в Юрге. Как уточняет сайт, инцидент произошел еще 19 ноября. В ходе конфликта его участники дрались кулаками и кидали друг в друга стулья.
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Массовая драка в баре «Грабли» в Юрге (Кемеровская область) с участием мобилизованных произошла из-за их конфликта с местной молодежью. Подробностями произошедшего поделился директор заведения Александр. «Я так понял, что малолетки допекли мобилизованных и началась перепалка. Было разбито три стола, десять стульев и большое зеркало танцевальное. Мобилизованные находились в полиции и сказали, что все оплатят, и командиры забрали их к себе в часть», — поделился Александр в разговоре с Lenta.ru. По словам владельца кафе, общий ущерб заведению после драки составил 156 тысяч рублей. Ранее газета VSE42.ru сообщала о драке мобилизованных в Юрге. Как уточняет сайт, инцидент произошел еще 19 ноября. В ходе конфликта его участники дрались кулаками и кидали друг в друга стулья.