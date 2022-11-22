Директор бара в Юрге, где подрались мобилизованные, раскрыл причину конфликта. Видео

Драка с участием мобилизованных в баре Юрги началась из-за их конфликта с молодежью
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Отправка мобилизованных. Тюмень , военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Мобилизованные, участвовавшие в драке пообещали оплатить причиненный ущерб Фото:
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Массовая драка в баре «Грабли» в Юрге (Кемеровская область) с участием мобилизованных произошла из-за их конфликта с местной молодежью. Подробностями произошедшего поделился директор заведения Александр.

«Я так понял, что малолетки допекли мобилизованных и началась перепалка. Было разбито три стола, десять стульев и большое зеркало танцевальное. Мобилизованные находились в полиции и сказали, что все оплатят, и командиры забрали их к себе в часть», — поделился Александр в разговоре с Lenta.ru. По словам владельца кафе, общий ущерб заведению после драки составил 156 тысяч рублей.

Ранее газета VSE42.ru сообщала о драке мобилизованных в Юрге. Как уточняет сайт, инцидент произошел еще 19 ноября. В ходе конфликта его участники дрались кулаками и кидали друг в друга стулья.

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Массовая драка в баре «Грабли» в Юрге (Кемеровская область) с участием мобилизованных произошла из-за их конфликта с местной молодежью. Подробностями произошедшего поделился директор заведения Александр. «Я так понял, что малолетки допекли мобилизованных и началась перепалка. Было разбито три стола, десять стульев и большое зеркало танцевальное. Мобилизованные находились в полиции и сказали, что все оплатят, и командиры забрали их к себе в часть», — поделился Александр в разговоре с Lenta.ru. По словам владельца кафе, общий ущерб заведению после драки составил 156 тысяч рублей. Ранее газета VSE42.ru сообщала о драке мобилизованных в Юрге. Как уточняет сайт, инцидент произошел еще 19 ноября. В ходе конфликта его участники дрались кулаками и кидали друг в друга стулья.
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