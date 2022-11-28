Среди добровольцев, воюющих на стороне союзных сил в Донбассе, также присутствуют и граждане из недружественных стран. Об этом URA.RU сообщил сербский снайпер с позывным «Деки», который участвует в боевых действиях с 2014 года.
«Россия не одна, добровольцы приезжают, в том числе, из вражеских государств», — рассказал снайпер. По его словам, граждане из недружественных стран активно записываются в состав союзных сил, но большей информацией снайпер поделиться пока не готов.
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Среди добровольцев, воюющих на стороне союзных сил в Донбассе, также присутствуют и граждане из недружественных стран. Об этом URA.RU сообщил сербский снайпер с позывным «Деки», который участвует в боевых действиях с 2014 года. «Россия не одна, добровольцы приезжают, в том числе, из вражеских государств», — рассказал снайпер. По его словам, граждане из недружественных стран активно записываются в состав союзных сил, но большей информацией снайпер поделиться пока не готов. Ранее участник боевых действий на Украине, доброволец из Франции, заявлял, что страны Запада замалчивают факты зверств украинских националистов в Донбассе. Также президент России Владимир Путин подписал указ, регламентирующий ряд вопросов о службе иностранцев в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, передает RT.