Легендарный снайпер сообщил, что за Донбасс воюют добровольцы из вражеских стран

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, солдаты, нато, американская армия, армия нато
Добровольцы на Донбасс приезжают также из «вражеских» государств, заявил снайпер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Среди добровольцев, воюющих на стороне союзных сил в Донбассе, также присутствуют и граждане из недружественных стран. Об этом URA.RU сообщил сербский снайпер с позывным «Деки», который участвует в боевых действиях с 2014 года.

«Россия не одна, добровольцы приезжают, в том числе, из вражеских государств», — рассказал снайпер. По его словам, граждане из недружественных стран активно записываются в состав союзных сил, но большей информацией снайпер поделиться пока не готов.

Ранее участник боевых действий на Украине, доброволец из Франции, заявлял, что страны Запада замалчивают факты зверств украинских националистов в Донбассе. Также президент России Владимир Путин подписал указ, регламентирующий ряд вопросов о службе иностранцев в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, передает RT.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди добровольцев, воюющих на стороне союзных сил в Донбассе, также присутствуют и граждане из недружественных стран. Об этом URA.RU сообщил сербский снайпер с позывным «Деки», который участвует в боевых действиях с 2014 года. «Россия не одна, добровольцы приезжают, в том числе, из вражеских государств», — рассказал снайпер. По его словам, граждане из недружественных стран активно записываются в состав союзных сил, но большей информацией снайпер поделиться пока не готов. Ранее участник боевых действий на Украине, доброволец из Франции, заявлял, что страны Запада замалчивают факты зверств украинских националистов в Донбассе. Также президент России Владимир Путин подписал указ, регламентирующий ряд вопросов о службе иностранцев в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...