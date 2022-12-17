Украинские правозащитники придумали бронежилеты для четырехлетних детей

18 декабря 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

Организация изготовила уже 500 детских бронежилетов Фото: УФСБ по Свердловской области © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская общественная организация из Львова начала выпуск детских бронежилетов. Такая защита предназначена для детей от четырех лет до четырнадцати лет. «Намерение состояло в том, чтобы сделать легкий пуленепробиваемый жилет, который защитил бы ребенка от осколков или кусков стекла и бетона во время эвакуации», — передает Seznam Zpravy слова директора компании Максима Плечева. Он добавил, что средство защиты очень гибкое легкое. Издание не приводит название организации, однако по данным других СМИ им является «Львовский оборонный кластер». Организация уже выпустила 500 детских бронежилетов. Уточняется, что такой жилет весит от двух до трех с половиной килограммов. Как утверждает издание, это их единственное массовое производство в мире. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целями СВО являются освобождение мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.

Украинская общественная организация из Львова начала выпуск детских бронежилетов. Такая защита предназначена для детей от четырех лет до четырнадцати лет. «Намерение состояло в том, чтобы сделать легкий пуленепробиваемый жилет, который защитил бы ребенка от осколков или кусков стекла и бетона во время эвакуации», — передает Seznam Zpravy слова директора компании Максима Плечева. Он добавил, что средство защиты очень гибкое легкое. Издание не приводит название организации, однако по данным других СМИ им является «Львовский оборонный кластер». Организация уже выпустила 500 детских бронежилетов. Уточняется, что такой жилет весит от двух до трех с половиной килограммов. Как утверждает издание, это их единственное массовое производство в мире. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целями СВО являются освобождение мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.