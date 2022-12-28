В Венгрии заявили о возможности снять часть санкций с РФ

Советник премьера Венгрии Орбан: Будапешт получит мандат на пересмотр антироссийских санкций

28 декабря 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Венгрия выступает за пересмотр санкций против России в Брюсселе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Венгрия выступает за пересмотр и возможное снятие части санкций против России. Страна получит для этого мандат. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. «Мы поощряем дискуссию по этому поводу (по вопросу пересмотра санкций против России — прим. URA.RU), и мнение, отражающее позицию более миллиона венгерских граждан, созданное в рамках общенациональной консультации, предоставит для этого отличный мандат», — заявил Орбан. Его слова передает Index. Советник премьер-министра Венгрии пояснил, что санкции в отношении страны принимаются на определенный срок и не продлеваются автоматически, из-за чего, спустя какое-то время, могут терять смысл. «Они (санкции против России — прим. URA.RU) действуют уже восемь-десять месяцев, так что пора поговорить в Брюсселе о том, какие санкции имеют смысл, а в случае с какими, возможно, уже всем очевидно, что мы ими только стреляем себе в ногу», — добавил Орбан. Западные страны начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Ранее Евросоюз ввел в действие девятый пакет ограничений в отношении российской стороны. Советник премьер-министра Венгрии уже призвал Еврокомиссию серьезно обсудить последствия санкций, вводимых против России, чтобы они не наносили больше вреда Европе, чем России, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Венгрия выступает за пересмотр и возможное снятие части санкций против России. Страна получит для этого мандат. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. «Мы поощряем дискуссию по этому поводу (по вопросу пересмотра санкций против России — прим. URA.RU), и мнение, отражающее позицию более миллиона венгерских граждан, созданное в рамках общенациональной консультации, предоставит для этого отличный мандат», — заявил Орбан. Его слова передает Index. Советник премьер-министра Венгрии пояснил, что санкции в отношении страны принимаются на определенный срок и не продлеваются автоматически, из-за чего, спустя какое-то время, могут терять смысл. «Они (санкции против России — прим. URA.RU) действуют уже восемь-десять месяцев, так что пора поговорить в Брюсселе о том, какие санкции имеют смысл, а в случае с какими, возможно, уже всем очевидно, что мы ими только стреляем себе в ногу», — добавил Орбан. Западные страны начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Ранее Евросоюз ввел в действие девятый пакет ограничений в отношении российской стороны. Советник премьер-министра Венгрии уже призвал Еврокомиссию серьезно обсудить последствия санкций, вводимых против России, чтобы они не наносили больше вреда Европе, чем России, сообщает RT.