Кулеба: Орбан взял Украину в заложники

30 декабря 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан ведет свою игру, взяв Украину в заложники Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Украина стала заложницей венгерского премьер-министра Виктора Орбана из-за борьбы за замороженные денежные средства для Венгрии от Евросоюза. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Она [Венгрия] взяла Украину в заложники за свою борьбу за деньги, которые, по ее мнению, [Евро] Комиссия должна им», — передает слова Дмитрия Кулебы Politico . Министр добавил, что тем самым Будапешт ведет свою собственную игру. Ранее Евросоюз принял решение о заморозке средств для Венгрии из Фонда сбалансированного развития ЕС. По данным Politico, страны Союза согласовали сокращение средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от вето по разного рода вопросам, в том числе касаемо помощи Украине, передает Life .

Украина стала заложницей венгерского премьер-министра Виктора Орбана из-за борьбы за замороженные денежные средства для Венгрии от Евросоюза. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Она [Венгрия] взяла Украину в заложники за свою борьбу за деньги, которые, по ее мнению, [Евро] Комиссия должна им», — передает слова Дмитрия Кулебы Politico. Министр добавил, что тем самым Будапешт ведет свою собственную игру. Ранее Евросоюз принял решение о заморозке средств для Венгрии из Фонда сбалансированного развития ЕС. По данным Politico, страны Союза согласовали сокращение средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от вето по разного рода вопросам, в том числе касаемо помощи Украине, передает Life.