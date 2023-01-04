Express: решение Путина прорвет морскую оборону НАТО

Решение президента России Владимира Путина отправить на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетными установками «Циркон», способно нарушить оборону НАТО. Об этом сообщает британское издание Express.
«Развертывание Россией гиперзвуковых ракет способно нарушить военно-морскую оборону НАТО», — сообщает издание. Также описывается видео, которое транслировалось на церемонии отправления фрегата. На нем продемонстрировано, как ракеты с судна запускались в воздух в мае 2022 года. Express называет видео «ужасающим».
Ранее стало известно, что прошла церемония отправления фрегата «Адмирал Горшков». Мероприятие прошло с участием президента России. Фрегат оснащен ракетами «Циркон», «Калибр», средствами ПВО, торпедным вооружением и артиллерией, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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Решение президента России Владимира Путина отправить на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетными установками «Циркон», способно нарушить оборону НАТО. Об этом сообщает британское издание Express. «Развертывание Россией гиперзвуковых ракет способно нарушить военно-морскую оборону НАТО», — сообщает издание. Также описывается видео, которое транслировалось на церемонии отправления фрегата. На нем продемонстрировано, как ракеты с судна запускались в воздух в мае 2022 года. Express называет видео «ужасающим». Ранее стало известно, что прошла церемония отправления фрегата «Адмирал Горшков». Мероприятие прошло с участием президента России. Фрегат оснащен ракетами «Циркон», «Калибр», средствами ПВО, торпедным вооружением и артиллерией, сообщает «Федеральное агентство новостей».