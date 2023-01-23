В Кремле высказались о планах Путина баллотироваться на новый срок

Кремль: Путин не принял решения баллотироваться на новый срок

23 января 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не делал заявлений о выборах в 2024 году, напомнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин не принял решения баллотироваться на новый президентский срок. Его работа продолжается в обычном графике. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента», — сказал Песков. В Кремле ранее подчеркивали, что у Путина пока нет планов на президентские выборы в 2024 году. Хотя в правительстве РФ говорили, что Путин должен остаться на своем посту.

Президент РФ Владимир Путин не принял решения баллотироваться на новый президентский срок. Его работа продолжается в обычном графике. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента», — сказал Песков. В Кремле ранее подчеркивали, что у Путина пока нет планов на президентские выборы в 2024 году. Хотя в правительстве РФ говорили, что Путин должен остаться на своем посту.