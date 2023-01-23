В Кремле высказались о планах Путина баллотироваться на новый срок

Кремль: Путин не принял решения баллотироваться на новый срок
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин не делал заявлений о выборах в 2024 году, напомнил Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин не принял решения баллотироваться на новый президентский срок. Его работа продолжается в обычном графике. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента», — сказал Песков.

В Кремле ранее подчеркивали, что у Путина пока нет планов на президентские выборы в 2024 году. Хотя в правительстве РФ говорили, что Путин должен остаться на своем посту.

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Президент РФ Владимир Путин не принял решения баллотироваться на новый президентский срок. Его работа продолжается в обычном графике. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента», — сказал Песков. В Кремле ранее подчеркивали, что у Путина пока нет планов на президентские выборы в 2024 году. Хотя в правительстве РФ говорили, что Путин должен остаться на своем посту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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