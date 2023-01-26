ВС России вошли в Угледар, Зеленский обозначил условие для переговоров: главное к 26 января

26 января 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

Солдаты ВС России вошли в Угледар, заявил врио главы ДНР Игорь Кимаковский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России вошла в город Угледар и закрепились на окраинах города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в стране закончится после того, как Россия выведет свои войска. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 января. Армия России вошла в Угледар и закрепилась на окраинах населенного пункта. Солдаты России вошли в город Угледар и закрепились на окраинах города. Об этом заявил врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Зеленский выдвинул условие для прекращения конфликта на Украине. В разговоре с телеканалом Sky News он заявил, что это произойдет после вывода российских войск.

Также Зеленский выдвинул новое требование Западу. По его словам, Запад должен начать поставлять Украине дальнобойные ракеты и самолеты.

Боец спецполка «Ахмат» рассказал о том, что бойцы ВСУ надевают белые повязки. Тем самым они дезориентируют солдат России, которые раньше тоже использовали этот атрибут.

ВСУ начнут возможное контрнаступление весной. Вероятно, первыми объектами для атаки станут Мелитополь и Бердянск. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об изменении статуса СВО не стоит в Кремле. Ранее с таким предложением выступал депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет на фоне поставок танков на Украину. Член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев заявил, что статус спецоперации должен быть изменен на контртеррористический.

Украины получит танки Leopard 2 до конца марта. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Киев проводит жесткую мобилизации венгров, живущих в Закарпатской области Украины, из-за чего многие из них погибают. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что готов рассмотреть приглашение о вступлении в ЧВК «Вагнера». Стрелкова пригласил основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

Армия России уничтожила около 200 украинских боевиков за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его слова приводит Пятый канал.

Армия России вошла в город Угледар и закрепились на окраинах города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в стране закончится после того, как Россия выведет свои войска. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 января.