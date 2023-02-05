Шольц похвастался, что Германия не замерзла из-за России

Канцлер ФРГ Шольц: Германии удалось избежать «суровой зимы» без газа из России

Олаф Шольц заявил, что правительство ФРГ успешно справилось с энергетическим кризисом Фото: Bundesregierung\Kugler

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что различные сценарии «суровой зимы» на территории ФРГ из-за дефицита российского газа не сбылись. Об этом канцлер заявил в интервью для издания Bild.

«Наша страна пережила это трудное время гораздо лучше, чем многие опасались. Я помню много ужасных сценариев, которые можно было прочитать <…> Хорошей новостью является то, что ничего из этого не произошло», — сказал Олаф Шольц изданию .

Канцлер ФРГ также отметил, что правительство оказало решительное сопротивление кризису в Германии. «Мы собрали пакеты помощи объемом 300 миллиардов евро, чтобы бизнес и граждане могли справиться с высокими ценами на газ и электроэнергию», — подчеркнул Шольц.

После начала газового кризиса в Европе многим государствам ЕС пророчили тяжелую зиму из-за отказа российской стороны поставлять газ по причине санкций. Так, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что зимой 2023 года в Европе могут замерзнуть целые города. Среди стран, которым прогнозировали трудности из-за кризиса, была и Германия. Согласно опросу INSA, каждый второй немец боялся замерзнуть этой зимой на фоне дефицита газа из РФ, напоминает Nation News. Также сам Шольц говорил, что экономика страны находится на грани рецессии из-за энергетического кризиса, так как Германия больше других зависела от российского энергоресурса.