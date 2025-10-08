Ветеран Афганистана подал третий иск против Пугачевой

В Пресненском суде Москвы зарегистрирован третий иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к народной артистке СССР Алле Пугачевой. Сумма исковых требований составляет внушительные 1,5 миллиарда рублей.
«Исковое заявление зарегистрировано в суде», — передает РИА Новости. Ранее Савеловский суд Москвы постановил оставить без движения иск, поданный Александром Трещевым в отношении Аллы Пугачевой.
Основанием для обращения в суд послужило интервью с Пугачевой, размещенное 10 сентября на Youtube-канале «Скажи Гордеевой» (Катерина Гордеева признана Минюстом РФ иноагентом). По словам истца, он подал иск о защите чести и достоинства, поскольку воспринял высказывания певицы как направленные лично против него. В ходе интервью Пугачева подвергла критике решения президента РФ и позволила себе высказывания, которые, по его мнению, порочат армию и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, по утверждению Трещева, певица выразила одобрение в адрес Джохара Дудаева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.