26 марта 2023

РБК: Минфин готов ввести льготную ипотеку для чиновников

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Льгота для госслужащих будет заключаться в субсидировании процентной ставки Фото:

Министерство финансов РФ планирует ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих. Он будет заключаться в субсидировании процентной ставки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федеральный источник.

«Цель такой [льготной] ипотеки — удержать сотрудников [госслужащих] на местах, в тех регионах, где они работают. <…> Это будет субсидирование процентной ставки», — подчеркнул собеседник СМИ. При этом размер субсидируемой ставки не сообщается.

Ранее в Госдуме попросили премьер-министра Михаила Мишустина снизить ставку по льготной ипотеке до 2%. Отмечается, что такая поддержка такая ставка станет существенной формой поддержки граждан. В России условия предоставления льготного ипотечного кредитования решено было расширить, подчеркнул Мишустин, передает «Национальная служба новостей».

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Министерство финансов РФ планирует ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих. Он будет заключаться в субсидировании процентной ставки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федеральный источник. «Цель такой [льготной] ипотеки — удержать сотрудников [госслужащих] на местах, в тех регионах, где они работают. <…> Это будет субсидирование процентной ставки», — подчеркнул собеседник СМИ. При этом размер субсидируемой ставки не сообщается. Ранее в Госдуме попросили премьер-министра Михаила Мишустина снизить ставку по льготной ипотеке до 2%. Отмечается, что такая поддержка такая ставка станет существенной формой поддержки граждан. В России условия предоставления льготного ипотечного кредитования решено было расширить, подчеркнул Мишустин, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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