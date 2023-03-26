РБК: Минфин готов ввести льготную ипотеку для чиновников

Министерство финансов РФ планирует ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих. Он будет заключаться в субсидировании процентной ставки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федеральный источник.
«Цель такой [льготной] ипотеки — удержать сотрудников [госслужащих] на местах, в тех регионах, где они работают. <…> Это будет субсидирование процентной ставки», — подчеркнул собеседник СМИ. При этом размер субсидируемой ставки не сообщается.
Ранее в Госдуме попросили премьер-министра Михаила Мишустина снизить ставку по льготной ипотеке до 2%. Отмечается, что такая поддержка такая ставка станет существенной формой поддержки граждан. В России условия предоставления льготного ипотечного кредитования решено было расширить, подчеркнул Мишустин, передает «Национальная служба новостей».
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