РИАН: в администрации Эрдогана опровергают визит Путина в Турцию

27 марта 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не собирается встречаться с Эрдоганом в Турции, утверждают в администрации Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана опровергли планируемый визит президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом сообщает источник РИА Новости. «У нас нет такой информации», — передает РИА Новости слова источника в администрации Эрдогана. Информация о скором визите российского лидера в Анкару появилась утром 27 марта в турецких СМИ. 25 марта Путин и Эрдоган созванивались по телефону. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана опровергли планируемый визит президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом сообщает источник РИА Новости. «У нас нет такой информации», — передает РИА Новости слова источника в администрации Эрдогана. Информация о скором визите российского лидера в Анкару появилась утром 27 марта в турецких СМИ. 25 марта Путин и Эрдоган созванивались по телефону. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения.