РИАН: в администрации Эрдогана опровергают визит Путина в Турцию

Владимир Путин не собирается встречаться с Эрдоганом в Турции, утверждают в администрации
В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана опровергли планируемый визит президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом сообщает источник РИА Новости.
«У нас нет такой информации», — передает РИА Новости слова источника в администрации Эрдогана. Информация о скором визите российского лидера в Анкару появилась утром 27 марта в турецких СМИ.
25 марта Путин и Эрдоган созванивались по телефону. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения.
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