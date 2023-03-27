РИАН: в администрации Эрдогана опровергают визит Путина в Турцию

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Владимир Путин не собирается встречаться с Эрдоганом в Турции, утверждают в администрации Фото:

В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана опровергли планируемый визит президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом сообщает источник РИА Новости.

«У нас нет такой информации», — передает РИА Новости слова источника в администрации Эрдогана. Информация о скором визите российского лидера в Анкару появилась утром 27 марта в турецких СМИ.

25 марта Путин и Эрдоган созванивались по телефону. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

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В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана опровергли планируемый визит президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом сообщает источник РИА Новости. «У нас нет такой информации», — передает РИА Новости слова источника в администрации Эрдогана. Информация о скором визите российского лидера в Анкару появилась утром 27 марта в турецких СМИ. 25 марта Путин и Эрдоган созванивались по телефону. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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