Немец включил гимн СССР в центре Берлина и извинился перед русскими. Видео

27 марта 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Немец включил гимн СССР недалеко от Бранденбургских ворот в Берлине Фото: Алена Полозова © URA.RU В центре Берлине немец включил гимн СССР и извинился перед русскими за их дискриминацию в Германии. Соответствующее видео опубликовано пользователями в соцсетях. «Русских, которые работают в Германии, дискриминируют», — подчеркнул гражданин ФРГ. В итоге мужчина извинился за это перед всеми россиянами, которые находятся и работают в Германии. Само видео опубликовано в Twitter. Немец исполнил свои действия недалеко от Бранденбургских ворот. Ранее жительница Нижнего Тагила, которая сейчас проживает в Германии, рассказал об издевательствах над русскими в стране. Граждан РФ заставляют говорить на немецком языке. Русофобия в ФРГ зашкаливает, заявила MK.RU жительница Томска.

В центре Берлине немец включил гимн СССР и извинился перед русскими за их дискриминацию в Германии. Соответствующее видео опубликовано пользователями в соцсетях. «Русских, которые работают в Германии, дискриминируют», — подчеркнул гражданин ФРГ. В итоге мужчина извинился за это перед всеми россиянами, которые находятся и работают в Германии. Само видео опубликовано в Twitter. Немец исполнил свои действия недалеко от Бранденбургских ворот. Ранее жительница Нижнего Тагила, которая сейчас проживает в Германии, рассказал об издевательствах над русскими в стране. Граждан РФ заставляют говорить на немецком языке. Русофобия в ФРГ зашкаливает, заявила MK.RU жительница Томска.