Немец включил гимн СССР в центре Берлина и извинился перед русскими. Видео

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Берлин, флаг германии, рейхстаг
Немец включил гимн СССР недалеко от Бранденбургских ворот в Берлине Фото:

В центре Берлине немец включил гимн СССР и извинился перед русскими за их дискриминацию в Германии. Соответствующее видео опубликовано пользователями в соцсетях.

«Русских, которые работают в Германии, дискриминируют», — подчеркнул гражданин ФРГ. В итоге мужчина извинился за это перед всеми россиянами, которые находятся и работают в Германии. Само видео опубликовано в Twitter. Немец исполнил свои действия недалеко от Бранденбургских ворот.

Ранее жительница Нижнего Тагила, которая сейчас проживает в Германии, рассказал об издевательствах над русскими в стране. Граждан РФ заставляют говорить на немецком языке. Русофобия в ФРГ зашкаливает, заявила MK.RU жительница Томска.

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В центре Берлине немец включил гимн СССР и извинился перед русскими за их дискриминацию в Германии. Соответствующее видео опубликовано пользователями в соцсетях. «Русских, которые работают в Германии, дискриминируют», — подчеркнул гражданин ФРГ. В итоге мужчина извинился за это перед всеми россиянами, которые находятся и работают в Германии. Само видео опубликовано в Twitter. Немец исполнил свои действия недалеко от Бранденбургских ворот. Ранее жительница Нижнего Тагила, которая сейчас проживает в Германии, рассказал об издевательствах над русскими в стране. Граждан РФ заставляют говорить на немецком языке. Русофобия в ФРГ зашкаливает, заявила MK.RU жительница Томска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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