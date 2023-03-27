В центре Берлине немец включил гимн СССР и извинился перед русскими за их дискриминацию в Германии. Соответствующее видео опубликовано пользователями в соцсетях.
«Русских, которые работают в Германии, дискриминируют», — подчеркнул гражданин ФРГ. В итоге мужчина извинился за это перед всеми россиянами, которые находятся и работают в Германии. Само видео опубликовано в Twitter. Немец исполнил свои действия недалеко от Бранденбургских ворот.
Ранее жительница Нижнего Тагила, которая сейчас проживает в Германии, рассказал об издевательствах над русскими в стране. Граждан РФ заставляют говорить на немецком языке. Русофобия в ФРГ зашкаливает, заявила
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