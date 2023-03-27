В Мариуполе возбуждено уголовное дело из-за покушения на начальника городской полиции

27 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

С места происшествия изъяты остатки взрывного устройства (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уголовное дело по факту покушения на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД Михаила Москвина возбуждено в Донецкой народной республике. В результате подрыва его автомобиля он был контужен. «Расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД по Донецкой Народной Республике (ст. 317 УК РФ)», — сообщается в telegram-канале следственного управления СКР по Донецкой Народной Республике. ЧП произошло утром 27 марта на проспекте Строителей в Мариуполе. По данным следствия, сработало взрывное устройство неустановленного типа. Оно было размещено на земле под припаркованным служебным автомобилем Москвина, со стороны водительского сиденья. Автомобиль получил механические повреждения. Москвин был контужен. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. С места происшествия изъяты фрагменты взрывного устройства, допрашиваются свидетели.

Уголовное дело по факту покушения на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД Михаила Москвина возбуждено в Донецкой народной республике. В результате подрыва его автомобиля он был контужен. «Расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД по Донецкой Народной Республике (ст. 317 УК РФ)», — сообщается в telegram-канале следственного управления СКР по Донецкой Народной Республике. ЧП произошло утром 27 марта на проспекте Строителей в Мариуполе. По данным следствия, сработало взрывное устройство неустановленного типа. Оно было размещено на земле под припаркованным служебным автомобилем Москвина, со стороны водительского сиденья. Автомобиль получил механические повреждения. Москвин был контужен. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. С места происшествия изъяты фрагменты взрывного устройства, допрашиваются свидетели.