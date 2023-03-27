Совбез ООН проведет заседание из-за решения РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии

Совбез ООН анонсировал заседание из-за решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии на 28 или 29 марта

28 марта 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

В ООН пройдет заседание по вопросам размещения ядерного оружия в Белоруссии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Совете безопасности ООН анонсировали проведение заседания, в повестке которого значатся планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом 27 марта заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд. «Заседание пройдет завтра или в среду. Это 28 или 29 марта», — уточнил дипломат в материале ТАСС . Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что РФ разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Позже в Пентагоне заявили, что США не видят причин для изменения готовности американских ядерных сил. В Кремле на такую реакцию Вашингтона ответили, что Россия не изменит свое решение. В Китае призвали решить вопрос дипломатическим путем.

В Совете безопасности ООН анонсировали проведение заседания, в повестке которого значатся планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом 27 марта заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд. «Заседание пройдет завтра или в среду. Это 28 или 29 марта», — уточнил дипломат в материале ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что РФ разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Позже в Пентагоне заявили, что США не видят причин для изменения готовности американских ядерных сил. В Кремле на такую реакцию Вашингтона ответили, что Россия не изменит свое решение. В Китае призвали решить вопрос дипломатическим путем.