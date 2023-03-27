27 марта 2023

Совбез ООН проведет заседание из-за решения РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии

Совбез ООН анонсировал заседание из-за решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии на 28 или 29 марта
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Официальный сайт президента Украины, оон
В ООН пройдет заседание по вопросам размещения ядерного оружия в Белоруссии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Совете безопасности ООН анонсировали проведение заседания, в повестке которого значатся планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом 27 марта заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

«Заседание пройдет завтра или в среду. Это 28 или 29 марта», — уточнил дипломат в материале ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что РФ разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Позже в Пентагоне заявили, что США не видят причин для изменения готовности американских ядерных сил. В Кремле на такую реакцию Вашингтона ответили, что Россия не изменит свое решение. В Китае призвали решить вопрос дипломатическим путем.

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В Совете безопасности ООН анонсировали проведение заседания, в повестке которого значатся планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом 27 марта заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд. «Заседание пройдет завтра или в среду. Это 28 или 29 марта», — уточнил дипломат в материале ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что РФ разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Позже в Пентагоне заявили, что США не видят причин для изменения готовности американских ядерных сил. В Кремле на такую реакцию Вашингтона ответили, что Россия не изменит свое решение. В Китае призвали решить вопрос дипломатическим путем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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