Совбез ООН проведет заседание из-за решения РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии

В Совете безопасности ООН анонсировали проведение заседания, в повестке которого значатся планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом 27 марта заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.
«Заседание пройдет завтра или в среду. Это 28 или 29 марта», — уточнил дипломат в материале ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что РФ разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Позже в Пентагоне заявили, что США не видят причин для изменения готовности американских ядерных сил. В Кремле на такую реакцию Вашингтона ответили, что Россия не изменит свое решение. В Китае призвали решить вопрос дипломатическим путем.
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В Совете безопасности ООН анонсировали проведение заседания, в повестке которого значатся планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом 27 марта заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд. «Заседание пройдет завтра или в среду. Это 28 или 29 марта», — уточнил дипломат в материале ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что РФ разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Позже в Пентагоне заявили, что США не видят причин для изменения готовности американских ядерных сил. В Кремле на такую реакцию Вашингтона ответили, что Россия не изменит свое решение. В Китае призвали решить вопрос дипломатическим путем.