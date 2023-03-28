Кардиолог предупредил об опасном влиянии лишнего веса на сердце

Кардиолог: лишний вес может привести к нарушению сердечных ритмов
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Ирина Текслер на брифинге «Презентация проектов Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Челябинск, здоровье, болезнь, ожирение, полнота, толстая женщина
Избыточный вес является причиной многих болезней сердца, объяснил Владимир Ершов Фото:

Лишний вес и ожирение «изматывает» сердце и провоцирует нарушение его ритмов. Об этом рассказал кардиохирург-аритмолог Владимир Ершов.

«Сам по себе лишний вес не является болезнью, но он может стать причиной развития тяжелых заболеваний, в том числе фибрилляции предсердий», — объяснил врач «Газете.ru». Он пояснил, что лишний вес заставляет сердце работать сильнее и биться чаще, чтобы «перегнать» кровь по всему организму. Врач добавил, что чем больше вес человека, тем быстрее и сильнее работает сердце, что чревато нарушением сердечного ритма.

Кардиохирург порекомендовал обратиться в больницу в случае обнаружения первичных признаков болезни. «Отследить первые признаки болезни возможно самостоятельно. Зачастую мерцательная аритмия ощущается как неприятное учащенное сердцебиение», — отметил специалист.

Ранее травматолог Александр Шелепов рассказал, в каком случае бег может быть опасен для здоровья, передает телеканал 360. Он пояснил, что упражнения опасны при избыточном индексе массы тела. Кариолог Денис Язиков назвал способы сберечь сердце, передает «utro.ru». Врач посоветовал вести здоровый образ жизни.

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Лишний вес и ожирение «изматывает» сердце и провоцирует нарушение его ритмов. Об этом рассказал кардиохирург-аритмолог Владимир Ершов. «Сам по себе лишний вес не является болезнью, но он может стать причиной развития тяжелых заболеваний, в том числе фибрилляции предсердий», — объяснил врач «Газете.ru». Он пояснил, что лишний вес заставляет сердце работать сильнее и биться чаще, чтобы «перегнать» кровь по всему организму. Врач добавил, что чем больше вес человека, тем быстрее и сильнее работает сердце, что чревато нарушением сердечного ритма. Кардиохирург порекомендовал обратиться в больницу в случае обнаружения первичных признаков болезни. «Отследить первые признаки болезни возможно самостоятельно. Зачастую мерцательная аритмия ощущается как неприятное учащенное сердцебиение», — отметил специалист. Ранее травматолог Александр Шелепов рассказал, в каком случае бег может быть опасен для здоровья, передает телеканал 360. Он пояснил, что упражнения опасны при избыточном индексе массы тела. Кариолог Денис Язиков назвал способы сберечь сердце, передает «utro.ru». Врач посоветовал вести здоровый образ жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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