«Коммерсант»: чиновника из Кировской области лишат должности из-за отдыха в стране НАТО

29 марта 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

Чиновник потеряет должность из-за отпуска в Турции Фото: Нина Калинина © URA.RU Председателя кировского областного избиркома Максима Финченко лишили должности из-за отдыха в Турции, так как страна является членом НАТО. Как утверждает сам чиновник, он предупреждал начальство о своем путешествии, но потерял согласование. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». «За отставку Максима Финченко проголосовали 10 членов комиссии из 12 присутствовавших (всего в избиркоме 14 членов с правом решающего голоса), голосование было тайным. «Имея допуск к государственной тайне и получая за это доплату из бюджета, он не согласовал отпуск в установленном порядке», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на члена ЦИКа Евгения Шевченко. Он также добавил, что отпуск в Турции является не последней претензией к работе чиновника. ЦИК РФ рассмотрит 29 марта вопросы о внесении губернатору Кировской области представления о досрочном прекращении полномочий чиновника, а также о предложении на этот пост другой кандидатуры. По словам Финченко, он планирует обжаловать решение комиссии. Ранее стало известно, что Финченко покидает свой пост. Уже тогда предполагаемой причиной отставки назвали визит чиновника в страны-НАТО, пишет MK .

Председателя кировского областного избиркома Максима Финченко лишили должности из-за отдыха в Турции, так как страна является членом НАТО. Как утверждает сам чиновник, он предупреждал начальство о своем путешествии, но потерял согласование. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». «За отставку Максима Финченко проголосовали 10 членов комиссии из 12 присутствовавших (всего в избиркоме 14 членов с правом решающего голоса), голосование было тайным. «Имея допуск к государственной тайне и получая за это доплату из бюджета, он не согласовал отпуск в установленном порядке», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на члена ЦИКа Евгения Шевченко. Он также добавил, что отпуск в Турции является не последней претензией к работе чиновника. ЦИК РФ рассмотрит 29 марта вопросы о внесении губернатору Кировской области представления о досрочном прекращении полномочий чиновника, а также о предложении на этот пост другой кандидатуры. По словам Финченко, он планирует обжаловать решение комиссии. Ранее стало известно, что Финченко покидает свой пост. Уже тогда предполагаемой причиной отставки назвали визит чиновника в страны-НАТО, пишет MK.