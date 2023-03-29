Выпускник «школы губернаторов» Хоценко заменил главу Омской области

29 марта 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Виталий Хоценко является выпускником четвертого потока «школы губернаторов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Буркова и назначил новым врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. До этого он был главой правительства ДНР. «Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности Губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Омской области», — говорится в сообщении на сайте президента РФ. Хоценко родился в Днепропетровске. Будущий политик окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «социология». Позднее проходил переподготовку в РАНХиГС по направлению «государственное регулирование экономики». У Хоценко также есть опыт управления в регионах. В начале своей политической карьеры он был помощником члена Общественной палаты России, а также помощником первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по промышленности, топливно-энергетическому и природно-ресурсному комплексам Владимира Владимирова. Помимо этого Хоценко возглавлял отдел анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». Политик стал председателем правительства ДНР в июне 2022 года в рамках укрепления органов власти Донбасса и Новороссии. На эту должность его назначил врио главы республики Денис Пушилин. Он является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Кроме того, в 2018—2019 годах он вышел в финал конкурса «Лидеры России». Также накануне стало известно о назначении на должность врио главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. До этого он занимал пост вице-губернатора Курганской области и тоже является выпускником «школы губернаторов», передает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Буркова и назначил новым врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. До этого он был главой правительства ДНР. «Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности Губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Омской области», — говорится в сообщении на сайте президента РФ. Хоценко родился в Днепропетровске. Будущий политик окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «социология». Позднее проходил переподготовку в РАНХиГС по направлению «государственное регулирование экономики». У Хоценко также есть опыт управления в регионах. В начале своей политической карьеры он был помощником члена Общественной палаты России, а также помощником первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по промышленности, топливно-энергетическому и природно-ресурсному комплексам Владимира Владимирова. Помимо этого Хоценко возглавлял отдел анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». Политик стал председателем правительства ДНР в июне 2022 года в рамках укрепления органов власти Донбасса и Новороссии. На эту должность его назначил врио главы республики Денис Пушилин. Он является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Кроме того, в 2018—2019 годах он вышел в финал конкурса «Лидеры России». Также накануне стало известно о назначении на должность врио главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. До этого он занимал пост вице-губернатора Курганской области и тоже является выпускником «школы губернаторов», передает MK.RU.