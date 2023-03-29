Выпускник «школы губернаторов» Хоценко заменил главу Омской области

Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Буркова и назначил новым врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. До этого он был главой правительства ДНР.
«Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности Губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Омской области», — говорится в сообщении на сайте президента РФ.
Хоценко родился в Днепропетровске. Будущий политик окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «социология». Позднее проходил переподготовку в РАНХиГС по направлению «государственное регулирование экономики».
У Хоценко также есть опыт управления в регионах. В начале своей политической карьеры он был помощником члена Общественной палаты России, а также помощником первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по промышленности, топливно-энергетическому и природно-ресурсному комплексам Владимира Владимирова. Помимо этого Хоценко возглавлял отдел анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион».
Политик стал председателем правительства ДНР в июне 2022 года в рамках укрепления органов власти Донбасса и Новороссии. На эту должность его назначил врио главы республики Денис Пушилин.
Он является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Кроме того, в 2018—2019 годах он вышел в финал конкурса «Лидеры России».
Также накануне стало известно о назначении на должность врио главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. До этого он занимал пост вице-губернатора Курганской области и тоже является выпускником «школы губернаторов», передает
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