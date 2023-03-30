Россия разорвала таможенное сотрудничество с Эстонией

Россия разорвала с Эстонией договор о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.
«26 марта 2023 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах», — сообщается в документе. Сам договор был изначально подписан 8 июня 1999 года, в Москве. Соглашение поначалу было заключено на неопределенный срок.
По данному договору страны должны были оказывать поддержку друг-другу в вопросах, связанных с пассажирскими сообщениями. Также партнеры разрешали вопросы, связанных с нарушением в таможенных делах.
Отношения между Россией и другими странами накалились после начала спецоперации на территории Украины. Страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ. Москва ввела ответные ограничения в их адрес. Например, Россия ввела санкции против граждан Эстонии за враждебную, антироссийскую политику.
Россия разорвала с Эстонией договор о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации. «26 марта 2023 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах», — сообщается в документе. Сам договор был изначально подписан 8 июня 1999 года, в Москве. Соглашение поначалу было заключено на неопределенный срок. По данному договору страны должны были оказывать поддержку друг-другу в вопросах, связанных с пассажирскими сообщениями. Также партнеры разрешали вопросы, связанных с нарушением в таможенных делах. Отношения между Россией и другими странами накалились после начала спецоперации на территории Украины. Страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ. Москва ввела ответные ограничения в их адрес. Например, Россия ввела санкции против граждан Эстонии за враждебную, антироссийскую политику.