Захарова объяснила, почему Зеленский согласился на поставки снарядов с ураном

Захарова: Зеленский будет использовать снаряды с ураном, ведь его контролируют британцы

30 марта 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский является частью «кровавой коррупционной схемы», уверена Мария Захарова Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский сам не контролирует вопросы, связанные с поставками боеприпасов с обедненным ураном. Он делает все так, как ему говорят британские власти. С таким заявлением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Зеленский — не самостоятельный игрок в этой истории. Он часть этой самой кровавой коррупционной схемы. Как скажут в Британии по поводу этих самых снарядов с обедненным ураном, так он и сделает», — подчеркнула Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция проводится на YouTube. По ее мнению, руководят президентом Украины иностранные инструкторы из Британии. Именно поэтому Зеленский согласился на применение данных боеприпасов. Ранее Великобритания пообещала отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Политолог Константин Блохин уверен, что Украина будет использовать снаряды с обедненным ураном из-за недостатка боеприпасов и вооружения в целом.

Президент Украины Владимир Зеленский сам не контролирует вопросы, связанные с поставками боеприпасов с обедненным ураном. Он делает все так, как ему говорят британские власти. С таким заявлением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Зеленский — не самостоятельный игрок в этой истории. Он часть этой самой кровавой коррупционной схемы. Как скажут в Британии по поводу этих самых снарядов с обедненным ураном, так он и сделает», — подчеркнула Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция проводится на YouTube. По ее мнению, руководят президентом Украины иностранные инструкторы из Британии. Именно поэтому Зеленский согласился на применение данных боеприпасов. Ранее Великобритания пообещала отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Политолог Константин Блохин уверен, что Украина будет использовать снаряды с обедненным ураном из-за недостатка боеприпасов и вооружения в целом.