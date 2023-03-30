Захарова объяснила, почему Зеленский согласился на поставки снарядов с ураном

Захарова: Зеленский будет использовать снаряды с ураном, ведь его контролируют британцы
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский является частью «кровавой коррупционной схемы», уверена Мария Захарова Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский сам не контролирует вопросы, связанные с поставками боеприпасов с обедненным ураном. Он делает все так, как ему говорят британские власти. С таким заявлением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зеленский — не самостоятельный игрок в этой истории. Он часть этой самой кровавой коррупционной схемы. Как скажут в Британии по поводу этих самых снарядов с обедненным ураном, так он и сделает», — подчеркнула Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция проводится на YouTube. По ее мнению, руководят президентом Украины иностранные инструкторы из Британии. Именно поэтому Зеленский согласился на применение данных боеприпасов.

Ранее Великобритания пообещала отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Политолог Константин Блохин уверен, что Украина будет использовать снаряды с обедненным ураном из-за недостатка боеприпасов и вооружения в целом.

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Президент Украины Владимир Зеленский сам не контролирует вопросы, связанные с поставками боеприпасов с обедненным ураном. Он делает все так, как ему говорят британские власти. С таким заявлением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Зеленский — не самостоятельный игрок в этой истории. Он часть этой самой кровавой коррупционной схемы. Как скажут в Британии по поводу этих самых снарядов с обедненным ураном, так он и сделает», — подчеркнула Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция проводится на YouTube. По ее мнению, руководят президентом Украины иностранные инструкторы из Британии. Именно поэтому Зеленский согласился на применение данных боеприпасов. Ранее Великобритания пообещала отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Политолог Константин Блохин уверен, что Украина будет использовать снаряды с обедненным ураном из-за недостатка боеприпасов и вооружения в целом.
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