Политолог Блохин объяснил, почему Киев не откажется от снарядов с ураном

Политолог Блохин: ВСУ не откажутся от снарядов с обедненным ураном из-за нехватки оружия
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На Украине появилась петиция против снарядов с ураном Фото:
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Киев не откажется от использования снарядов с обедненным ураном, которые планирует поставить Британия, так как в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сейчас «снарядный голод». Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Маловероятно, что Украина откажется от использования снарядов с обедненным ураном, у ВСУ сейчас „снарядный голод“. Им любое вооружение необходимо получить всеми возможными способами, тем более речь идет о западном оружии», — сказал Блохин «Ленте.ру».

По его словам, Украина таким образом покажет солидарность с Западом в стремлении бороться с Россией всеми методами. Также политолог считает, что для ВСУ не будет аргументом вред обедненного урана для экологии.

Великобритания пообещала Украине снаряды с обедненным ураном. В связи с этим на сайте президента Украины опубликовали петицию против использования таких снарядов из-за негативного влияния на окружающую среду, передает Nation News. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия отреагирует в случае использования такого вооружения.

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Киев не откажется от использования снарядов с обедненным ураном, которые планирует поставить Британия, так как в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сейчас «снарядный голод». Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. «Маловероятно, что Украина откажется от использования снарядов с обедненным ураном, у ВСУ сейчас „снарядный голод“. Им любое вооружение необходимо получить всеми возможными способами, тем более речь идет о западном оружии», — сказал Блохин «Ленте.ру». По его словам, Украина таким образом покажет солидарность с Западом в стремлении бороться с Россией всеми методами. Также политолог считает, что для ВСУ не будет аргументом вред обедненного урана для экологии. Великобритания пообещала Украине снаряды с обедненным ураном. В связи с этим на сайте президента Украины опубликовали петицию против использования таких снарядов из-за негативного влияния на окружающую среду, передает Nation News. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия отреагирует в случае использования такого вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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