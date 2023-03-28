Политолог Блохин объяснил, почему Киев не откажется от снарядов с ураном

Киев не откажется от использования снарядов с обедненным ураном, которые планирует поставить Британия, так как в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сейчас «снарядный голод». Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
«Маловероятно, что Украина откажется от использования снарядов с обедненным ураном, у ВСУ сейчас „снарядный голод“. Им любое вооружение необходимо получить всеми возможными способами, тем более речь идет о западном оружии», — сказал Блохин «Ленте.ру».
По его словам, Украина таким образом покажет солидарность с Западом в стремлении бороться с Россией всеми методами. Также политолог считает, что для ВСУ не будет аргументом вред обедненного урана для экологии.
Киев не откажется от использования снарядов с обедненным ураном, которые планирует поставить Британия, так как в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сейчас «снарядный голод». Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. «Маловероятно, что Украина откажется от использования снарядов с обедненным ураном, у ВСУ сейчас „снарядный голод“. Им любое вооружение необходимо получить всеми возможными способами, тем более речь идет о западном оружии», — сказал Блохин «Ленте.ру». По его словам, Украина таким образом покажет солидарность с Западом в стремлении бороться с Россией всеми методами. Также политолог считает, что для ВСУ не будет аргументом вред обедненного урана для экологии. Великобритания пообещала Украине снаряды с обедненным ураном. В связи с этим на сайте президента Украины опубликовали петицию против использования таких снарядов из-за негативного влияния на окружающую среду, передает Nation News. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия отреагирует в случае использования такого вооружения.