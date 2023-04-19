Челябинский депутат Госдумы напомнил о 240-летии присоединения Крыма

19 апреля 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

Олег Голиков написал, что в результате присоединения Крым стал одной из наиболее процветающих территорий Российской империи Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков напомнил о 240-летии присоединения Крыма к России. Об этом Голиков написал в соцсетях. «240 лет назад, 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года Екатериной II принят Манифест о присоединении Крымского полуострова (Крыма, Тамани и Кубани) к Российской империи. Решающее значение сыграла русско-турецкая война 1768—1774 гг. в принятии полуострова в состав Российского государства», — написал депутат утром 19 апреля в своем telegram-канале. По словам Голикова, Крым стал одной из наиболее процветающих и развивающихся территорий Российской империи. Также он разместил иллюстрацию со словами манифеста о «счастливом превращении мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок» в результате вхождения Крымского полуострова в состав России. Голиков — участник спецоперации, он отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года, во время проведения в РФ частичной мобилизации. Изначально он попал в батальон «Апостол» под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. После прошел обучение на оператора БПЛА и присоединился к отряду БАРС «Каскад». За службу в зоне СВО Голиков был награжден орденом Мужества. Позавчера, 17 апреля, Голиков объявил о том, что у него закончился контракт, и он возвращается к мирной жизни и работе в Госдуме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков напомнил о 240-летии присоединения Крыма к России. Об этом Голиков написал в соцсетях. «240 лет назад, 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года Екатериной II принят Манифест о присоединении Крымского полуострова (Крыма, Тамани и Кубани) к Российской империи. Решающее значение сыграла русско-турецкая война 1768—1774 гг. в принятии полуострова в состав Российского государства», — написал депутат утром 19 апреля в своем telegram-канале. По словам Голикова, Крым стал одной из наиболее процветающих и развивающихся территорий Российской империи. Также он разместил иллюстрацию со словами манифеста о «счастливом превращении мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок» в результате вхождения Крымского полуострова в состав России. Голиков — участник спецоперации, он отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года, во время проведения в РФ частичной мобилизации. Изначально он попал в батальон «Апостол» под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. После прошел обучение на оператора БПЛА и присоединился к отряду БАРС «Каскад». За службу в зоне СВО Голиков был награжден орденом Мужества. Позавчера, 17 апреля, Голиков объявил о том, что у него закончился контракт, и он возвращается к мирной жизни и работе в Госдуме.