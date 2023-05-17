Политолог оценил последствия вступления Украины в киберцентр НАТО для России

Вступление Украины в киберцентр НАТО не изменит положения сил в киберпространстве, а атаки на российские сетевые ресурсы так или иначе будут усиливаться. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов.
«Я думаю, количество кибератак увеличится, но это не связано со вступлением Украины в эту организацию. Я думаю, это прежде всего связано с попытками Запада остановить Россию на Украине», — сказал Евгений Михайлов Пятому каналу. Он отметил, что Украина уже давно тайно состоит в подобных структурах, поэтому официальным вступлением Киев просто легитимизировал себя в борьбе с Россией.
Ранее URA.RU писало, что Украина присоединилась к Центру передового опыта совместной киберзащиты НАТО. В Таллине официально подняли Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение страны к Центру.
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