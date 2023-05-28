В Турции задержали обидчика Эрдогана

В Турции задержали подставного избирателя, оскорблявшего Эрдогана
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Лже-избиратель оскорблял Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсетях, сообщает Star Фото:

Неизвестного наблюдателя с поддельным удостоверением задержали в Турции за оскорбительные посты в соцсетях в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает турецкая газета Star.

«В ходе экспертиз было установлено, что [мужчина] не является представителем или наблюдателем какой-либо партии в школе. Подозреваемый, который был взят под стражу, публиковал оскорбительные посты в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана в своих аккаунтах в социальных сетях», — написали в материале издания. Мужчину доставили в полицию. Ему представили обвинения в подделке личных документов и оскорблении президента.

Ранее в сети появилось видео, где неизвестный, предположительно, выкрикивал оскорбления на избирательном участке в Турции. Сам Эрдоган в момент происшествия был там же.

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Неизвестного наблюдателя с поддельным удостоверением задержали в Турции за оскорбительные посты в соцсетях в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает турецкая газета Star. «В ходе экспертиз было установлено, что [мужчина] не является представителем или наблюдателем какой-либо партии в школе. Подозреваемый, который был взят под стражу, публиковал оскорбительные посты в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана в своих аккаунтах в социальных сетях», — написали в материале издания. Мужчину доставили в полицию. Ему представили обвинения в подделке личных документов и оскорблении президента. Ранее в сети появилось видео, где неизвестный, предположительно, выкрикивал оскорбления на избирательном участке в Турции. Сам Эрдоган в момент происшествия был там же.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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