В Турции задержали обидчика Эрдогана

В Турции задержали подставного избирателя, оскорблявшего Эрдогана

28 мая 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Лже-избиратель оскорблял Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсетях, сообщает Star Фото: Официальный сайт Президента России Неизвестного наблюдателя с поддельным удостоверением задержали в Турции за оскорбительные посты в соцсетях в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает турецкая газета Star. «В ходе экспертиз было установлено, что [мужчина] не является представителем или наблюдателем какой-либо партии в школе. Подозреваемый, который был взят под стражу, публиковал оскорбительные посты в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана в своих аккаунтах в социальных сетях», — написали в материале издания. Мужчину доставили в полицию. Ему представили обвинения в подделке личных документов и оскорблении президента. Ранее в сети появилось видео, где неизвестный, предположительно, выкрикивал оскорбления на избирательном участке в Турции. Сам Эрдоган в момент происшествия был там же.

Неизвестного наблюдателя с поддельным удостоверением задержали в Турции за оскорбительные посты в соцсетях в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает турецкая газета Star. «В ходе экспертиз было установлено, что [мужчина] не является представителем или наблюдателем какой-либо партии в школе. Подозреваемый, который был взят под стражу, публиковал оскорбительные посты в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана в своих аккаунтах в социальных сетях», — написали в материале издания. Мужчину доставили в полицию. Ему представили обвинения в подделке личных документов и оскорблении президента. Ранее в сети появилось видео, где неизвестный, предположительно, выкрикивал оскорбления на избирательном участке в Турции. Сам Эрдоган в момент происшествия был там же.