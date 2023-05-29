Военкоры показали падение ракеты ЗРК Patriot на маршрутку в Киеве. Видео 29 мая 2023 в 16:48 Размер текста - 17 + Ракета ЗРК Patriot прилетела рядом с маршруткой в Киеве Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракета от ЗРК Patriot, произведенная в США, упала в Киеве рядом с маршруткой. Об сообщают российские военкоры. «Американская ракета ЗРК Patriot чуть не уничтожила маршрутку в Киеве», — передает информацию военкоров «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, что ракета упала в нескольких метрах от маршрутки. ЗРК Patriot были поставлены Киеву, в частности, для отражения воздушных атак. Ранее в Киеве произошли взрывы. Были атакованы объекты военной инфраструктуры дронами-камикадзе и беспилотниками «Герань». Информацию о прилетах приводит «Национальная служба новостей». Ракета от ЗРК Patriot, произведенная в США, упала в Киеве рядом с маршруткой. Об сообщают российские военкоры. «Американская ракета ЗРК Patriot чуть не уничтожила маршрутку в Киеве», — передает информацию военкоров «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, что ракета упала в нескольких метрах от маршрутки. ЗРК Patriot были поставлены Киеву, в частности, для отражения воздушных атак. Ранее в Киеве произошли взрывы. Были атакованы объекты военной инфраструктуры дронами-камикадзе и беспилотниками «Герань». Информацию о прилетах приводит «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям