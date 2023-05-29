Военкоры показали падение ракеты ЗРК Patriot на маршрутку в Киеве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Ракета ЗРК Patriot прилетела рядом с маршруткой в Киеве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракета от ЗРК Patriot, произведенная в США, упала в Киеве рядом с маршруткой. Об сообщают российские военкоры.

«Американская ракета ЗРК Patriot чуть не уничтожила маршрутку в Киеве», — передает информацию военкоров «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, что ракета упала в нескольких метрах от маршрутки. ЗРК Patriot были поставлены Киеву, в частности, для отражения воздушных атак.

Ранее в Киеве произошли взрывы. Были атакованы объекты военной инфраструктуры дронами-камикадзе и беспилотниками «Герань». Информацию о прилетах приводит «Национальная служба новостей».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ракета от ЗРК Patriot, произведенная в США, упала в Киеве рядом с маршруткой. Об сообщают российские военкоры. «Американская ракета ЗРК Patriot чуть не уничтожила маршрутку в Киеве», — передает информацию военкоров «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, что ракета упала в нескольких метрах от маршрутки. ЗРК Patriot были поставлены Киеву, в частности, для отражения воздушных атак. Ранее в Киеве произошли взрывы. Были атакованы объекты военной инфраструктуры дронами-камикадзе и беспилотниками «Герань». Информацию о прилетах приводит «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...