Ракета ЗРК Patriot прилетела рядом с маршруткой в Киеве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ракета от ЗРК Patriot, произведенная в США, упала в Киеве рядом с маршруткой. Об сообщают российские военкоры.
«Американская ракета ЗРК Patriot чуть не уничтожила маршрутку в Киеве», — передает информацию военкоров «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, что ракета упала в нескольких метрах от маршрутки. ЗРК Patriot были поставлены Киеву, в частности, для отражения воздушных атак.
Ранее в Киеве произошли взрывы. Были атакованы объекты военной инфраструктуры дронами-камикадзе и беспилотниками «Герань». Информацию о прилетах приводит «Национальная служба новостей».
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