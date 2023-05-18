Обозреватель Drive раскрыл уязвимые места ЗРК Patriot

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot уязвим к атакам российских ракет «Кинжал». Об этом сообщает автор портала The Drive Тайлер Роговэй.
«Когда впервые было сказано, что Patriot может быть у Украины, мы ясно дали понять, что эти системы станут главной целью России. РФ направит свое самое боеспособное вооружение для атаки. Баллистические ракеты воздушного базирования „Кинжал“ были бы лучшим обычным оружием для успешной атаки на эти батареи», —
Автор отметил, что радары Patriot выдают массивную электромагнитную сигнатуру. Из-за нее российские силы могут с легкостью обнаружить установку. По словам Роговэя, Patriot нельзя считать чудо-оружием. У него есть слабые места, которые можно пробить.
Ранее Минобороны России сообщили, что пять ЗРК Patriot на Украине были поражены российскими ракетами «Кинжал». Уничтожение российскими ВС зенитного комплекса Patriot оказало негативное влияние на развитие украинской пропаганды, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
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