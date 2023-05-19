Экс-советник Пентагона Макгрегор: США потеряли военных вместе с Patriot в Киеве

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Военные США погибли при уничтожении ЗРК Patriot, заявил Дуглас Макгрегор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США потеряли своих военных во время удара российской ракетой по ЗРК Patriot в Киеве. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Я уверен, что мы потеряли там (во время удара по ЗРК Patriot в Киеве — прим. URA.RU) своих военных», — сообщил Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он уточнил, что это является логичным, ведь если рядом с Patriot есть обслуживающий его персонал, то при уничтожении ЗРК персонал тоже ликвидируется.

Ранее в Минобороны раскрыли подробности взрывов в Киеве. По словам ведомства, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» уничтожил в Киеве ЗРК Patriot. Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Украина никак не сможет сбивать российские «Кинжалы».

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США потеряли своих военных во время удара российской ракетой по ЗРК Patriot в Киеве. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. «Я уверен, что мы потеряли там (во время удара по ЗРК Patriot в Киеве — прим. URA.RU) своих военных», — сообщил Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он уточнил, что это является логичным, ведь если рядом с Patriot есть обслуживающий его персонал, то при уничтожении ЗРК персонал тоже ликвидируется. Ранее в Минобороны раскрыли подробности взрывов в Киеве. По словам ведомства, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» уничтожил в Киеве ЗРК Patriot. Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Украина никак не сможет сбивать российские «Кинжалы».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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