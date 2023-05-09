09 мая 2023

Военный аналитик Ламер заявил об уязвимости переданных Украине американских ЗРК Patriot

Военный аналитик Ламер: работа радаров ЗРК Patriot на Украине выдает их местоположение
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
На Западе раскритиковали ЗРК Patriot из-за уязвимости вооружения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украине уязвимы для российских ударов, так как работа радара этих систем выдает их местоположение. Об этом заявил военный аналитик Джефф Ламер в статье для западного издания The National Interest.

«Системы Patriot сами по себе уязвимы. Эксплуатация радиолокационной системы Patriot выдает его местоположение, что делает его открытой целью для [ВС РФ]. Это означает, что Patriot не является универсальным магазином для защиты военных <…> Украины», — написал автор в своей статье. Он добавил, что поставки систем Patriot не помогут завершить конфликт на Украине. Специалист уверен, что ракетный комплекс лишь «демонстрирует мнимую поддержку США», которая приведет только к эскалации.

Ранее в Вашингтоне заявили об организации дополнительных поставок ЗРК Patriot для ВСУ. Полковник запаса, герой России Сергей Юшков в разговоре с URA.RU допустил, что США боятся, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будут уничтожены в ходе спецоперации (СВО), поэтому затягивают поставку. При этом США уже приступили к обучению украинских бойцов использованию Patriot.

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Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украине уязвимы для российских ударов, так как работа радара этих систем выдает их местоположение. Об этом заявил военный аналитик Джефф Ламер в статье для западного издания The National Interest. «Системы Patriot сами по себе уязвимы. Эксплуатация радиолокационной системы Patriot выдает его местоположение, что делает его открытой целью для [ВС РФ]. Это означает, что Patriot не является универсальным магазином для защиты военных <…> Украины», — написал автор в своей статье. Он добавил, что поставки систем Patriot не помогут завершить конфликт на Украине. Специалист уверен, что ракетный комплекс лишь «демонстрирует мнимую поддержку США», которая приведет только к эскалации. Ранее в Вашингтоне заявили об организации дополнительных поставок ЗРК Patriot для ВСУ. Полковник запаса, герой России Сергей Юшков в разговоре с URA.RU допустил, что США боятся, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будут уничтожены в ходе спецоперации (СВО), поэтому затягивают поставку. При этом США уже приступили к обучению украинских бойцов использованию Patriot.
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