09 июня 2023

В Анкаре опровергли сообщения о подготовке Эрдогана к операции

© Служба новостей «URA.RU»
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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
В Турции опровергли сообщения о якобы ухудшении здоровья Эрдогана Фото:

Сообщения об ухудшении состояния здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента.

«Утверждения в ряде аккаунтов о состоянии здоровья президента не соответствуют действительности», — сообщили в администрации президента Турции, передает РИА Новости. Там призвали доверять только официальным источникам. В Центре добавили, что такие сообщения нацелены на манипуляцию общественным мнением.

Слухи о здоровье турецкого лидера стали распространяться в сети после того, как журналист Джан Атаклы написал на своей странице в социальной сети Twitter, что якобы Эрдогана готовят к операции. Ранее сообщалось, что Эрдогану стало плохо в прямом эфире местного телеканала, напоминает МК. Сам президент пояснил, что подхватил желудочный грипп.

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Сообщения об ухудшении состояния здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента. «Утверждения в ряде аккаунтов о состоянии здоровья президента не соответствуют действительности», — сообщили в администрации президента Турции, передает РИА Новости. Там призвали доверять только официальным источникам. В Центре добавили, что такие сообщения нацелены на манипуляцию общественным мнением. Слухи о здоровье турецкого лидера стали распространяться в сети после того, как журналист Джан Атаклы написал на своей странице в социальной сети Twitter, что якобы Эрдогана готовят к операции. Ранее сообщалось, что Эрдогану стало плохо в прямом эфире местного телеканала, напоминает МК. Сам президент пояснил, что подхватил желудочный грипп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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