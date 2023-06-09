В Анкаре опровергли сообщения о подготовке Эрдогана к операции

Сообщения об ухудшении состояния здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента.
«Утверждения в ряде аккаунтов о состоянии здоровья президента не соответствуют действительности», — сообщили в администрации президента Турции, передает РИА Новости. Там призвали доверять только официальным источникам. В Центре добавили, что такие сообщения нацелены на манипуляцию общественным мнением.
Слухи о здоровье турецкого лидера стали распространяться в сети после того, как журналист Джан Атаклы написал на своей странице в социальной сети Twitter, что якобы Эрдогана готовят к операции. Ранее сообщалось, что Эрдогану стало плохо в прямом эфире местного телеканала, напоминает
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