Сальдо сообщил, что у пострадавших при ударе по ПВР ожоги и отравление угарным газом 10 июня 2023 в 13:38 Размер текста - 17 + Пострадавшие доставлены в больницы (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пострадавшие в ходе удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пункту временного размещения в Херсонской области доставлены в больницу с ожогами и отравлением. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Людей отвозят в медицинские центры, работают реанимобили. Там ожоги, отравление угарным газом», — подчеркнул Владимир Сальдо, выступая в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что большая часть пострадавших будет полностью вылечена. Если же у человека после удара повреждено ожогами до 70% поверхности тела, то его будут доставлять в Крым для дальнейшего лечения. Пострадавшие в ходе удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пункту временного размещения в Херсонской области доставлены в больницу с ожогами и отравлением. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Людей отвозят в медицинские центры, работают реанимобили. Там ожоги, отравление угарным газом», — подчеркнул Владимир Сальдо, выступая в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что большая часть пострадавших будет полностью вылечена. Если же у человека после удара повреждено ожогами до 70% поверхности тела, то его будут доставлять в Крым для дальнейшего лечения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям