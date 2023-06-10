Сальдо сообщил, что у пострадавших при ударе по ПВР ожоги и отравление угарным газом

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Пострадавшие доставлены в больницы (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пострадавшие в ходе удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пункту временного размещения в Херсонской области доставлены в больницу с ожогами и отравлением. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Людей отвозят в медицинские центры, работают реанимобили. Там ожоги, отравление угарным газом», — подчеркнул Владимир Сальдо, выступая в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что большая часть пострадавших будет полностью вылечена. Если же у человека после удара повреждено ожогами до 70% поверхности тела, то его будут доставлять в Крым для дальнейшего лечения.

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Пострадавшие в ходе удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пункту временного размещения в Херсонской области доставлены в больницу с ожогами и отравлением. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Людей отвозят в медицинские центры, работают реанимобили. Там ожоги, отравление угарным газом», — подчеркнул Владимир Сальдо, выступая в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что большая часть пострадавших будет полностью вылечена. Если же у человека после удара повреждено ожогами до 70% поверхности тела, то его будут доставлять в Крым для дальнейшего лечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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