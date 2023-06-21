Челябинского депутата Госдумы Олега Колесникова, который стал добровольцем СВО и командиром подразделения, наградили орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью» первой степени за успешно отраженные атаки ВСУ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
«Огонь российской артиллерии бойцы нашего третьего отряда БАРС корректировали непрерывно на протяжении 12 часов. За это время отбиты три атаки ВСУ, уничтожены три „Леопарда“, боевые машины и другая техника и живая сила. За тот бой я в числе других отмечен орденом „За боевые заслуги перед Запорожской областью“ первой степени, который вручил врио губернатора Евгений Балицкий», — сообщил Колесников в своем telegram-канале.
Депутат-фронтовик уточнил, что наступление ВСУ на запорожском направлении было выявлено и подтверждено в начале июня. Атаки противника были отражены под непрекращающимся огнем.
«Тогда, во время ночного вылета в направлении Орехов-Токмак, возле Работино мы обнаружили несколько колонн техники. Это танки, включая „Леопарды“, БМП „Bradley“, БТР иностранного производства, а также скопление личного состава ВСУ», — добавил Колесников.
Ранее Колесников сообщал, что в начале июня враг пытался прорвать российскую оборону с помощью танков. По словам парламентария, его группа была «глазами» разведчиков и артиллеристов, отбивавших атаку за атакой.
Олег Колесников (справа) отмечен орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью» первой степени, который вручил ему врио губернатора Евгений Балицкий
Челябинского депутата Госдумы Олега Колесникова, который стал добровольцем СВО и командиром подразделения, наградили орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью» первой степени за успешно отраженные атаки ВСУ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «Огонь российской артиллерии бойцы нашего третьего отряда БАРС корректировали непрерывно на протяжении 12 часов. За это время отбиты три атаки ВСУ, уничтожены три „Леопарда“, боевые машины и другая техника и живая сила. За тот бой я в числе других отмечен орденом „За боевые заслуги перед Запорожской областью“ первой степени, который вручил врио губернатора Евгений Балицкий», — сообщил Колесников в своем telegram-канале. Депутат-фронтовик уточнил, что наступление ВСУ на запорожском направлении было выявлено и подтверждено в начале июня. Атаки противника были отражены под непрекращающимся огнем. «Тогда, во время ночного вылета в направлении Орехов-Токмак, возле Работино мы обнаружили несколько колонн техники. Это танки, включая „Леопарды“, БМП „Bradley“, БТР иностранного производства, а также скопление личного состава ВСУ», — добавил Колесников. Ранее Колесников сообщал, что в начале июня враг пытался прорвать российскую оборону с помощью танков. По словам парламентария, его группа была «глазами» разведчиков и артиллеристов, отбивавших атаку за атакой.