Челябинского депутата Госдумы Колесникова наградили за отбитые атаки ВСУ. Фото

21 июня 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Олега Колесникова наградили орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинского депутата Госдумы Олега Колесникова, который стал добровольцем СВО и командиром подразделения, наградили орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью» первой степени за успешно отраженные атаки ВСУ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «Огонь российской артиллерии бойцы нашего третьего отряда БАРС корректировали непрерывно на протяжении 12 часов. За это время отбиты три атаки ВСУ, уничтожены три „Леопарда“, боевые машины и другая техника и живая сила. За тот бой я в числе других отмечен орденом „За боевые заслуги перед Запорожской областью“ первой степени, который вручил врио губернатора Евгений Балицкий», — сообщил Колесников в своем telegram-канале. Депутат-фронтовик уточнил, что наступление ВСУ на запорожском направлении было выявлено и подтверждено в начале июня. Атаки противника были отражены под непрекращающимся огнем. «Тогда, во время ночного вылета в направлении Орехов-Токмак, возле Работино мы обнаружили несколько колонн техники. Это танки, включая „Леопарды“, БМП „Bradley“, БТР иностранного производства, а также скопление личного состава ВСУ», — добавил Колесников. Ранее Колесников сообщал, что в начале июня враг пытался прорвать российскую оборону с помощью танков. По словам парламентария, его группа была «глазами» разведчиков и артиллеристов, отбивавших атаку за атакой. Олег Колесников (справа) отмечен орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью» первой степени, который вручил ему врио губернатора Евгений Балицкий Фото: telegram-канал Олега Колесникова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинского депутата Госдумы Олега Колесникова, который стал добровольцем СВО и командиром подразделения, наградили орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью» первой степени за успешно отраженные атаки ВСУ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «Огонь российской артиллерии бойцы нашего третьего отряда БАРС корректировали непрерывно на протяжении 12 часов. За это время отбиты три атаки ВСУ, уничтожены три „Леопарда“, боевые машины и другая техника и живая сила. За тот бой я в числе других отмечен орденом „За боевые заслуги перед Запорожской областью“ первой степени, который вручил врио губернатора Евгений Балицкий», — сообщил Колесников в своем telegram-канале. Депутат-фронтовик уточнил, что наступление ВСУ на запорожском направлении было выявлено и подтверждено в начале июня. Атаки противника были отражены под непрекращающимся огнем. «Тогда, во время ночного вылета в направлении Орехов-Токмак, возле Работино мы обнаружили несколько колонн техники. Это танки, включая „Леопарды“, БМП „Bradley“, БТР иностранного производства, а также скопление личного состава ВСУ», — добавил Колесников. Ранее Колесников сообщал, что в начале июня враг пытался прорвать российскую оборону с помощью танков. По словам парламентария, его группа была «глазами» разведчиков и артиллеристов, отбивавших атаку за атакой.