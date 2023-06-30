Власти Судана исключили присутствие ЧВК «Вагнер» в стране

30 июня 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» присутствует в странах, которые граничат с Суданом, заявил Малик Агар Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» находятся не на территории Судана, а в странах, граничащих с республикой. Об этом рассказал заместитель председателя суверенного совета Судана Малик Агар. «Силы ЧВК „Вагнер“ не присутствуют в Судане», — передает слова Агара ТАСС. Он добавил, что силы ЧВК присутствуют на юге Ливии, в Центрально-Африканской Республике и в государствах, которые граничат с Суданом. Армия Судана не имеет никаких связей с силами ЧВК «Вагнер». Он также отметил, что есть мнения о возможной связи между силами частной военной компании и подразделениями сил быстрого реагирования, но пока нет никакого подтверждения этому. Ранее, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в африканских странах у частной военной компании «Вагнер» был самостоятельный бизнес, не имеющий никакого отношения к России или государству. Песков не уточнил суть этого бизнеса, но отметил, что Россия выделяла значительные денежные суммы по линии Минобороны.

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» находятся не на территории Судана, а в странах, граничащих с республикой. Об этом рассказал заместитель председателя суверенного совета Судана Малик Агар. «Силы ЧВК „Вагнер“ не присутствуют в Судане», — передает слова Агара ТАСС. Он добавил, что силы ЧВК присутствуют на юге Ливии, в Центрально-Африканской Республике и в государствах, которые граничат с Суданом. Армия Судана не имеет никаких связей с силами ЧВК «Вагнер». Он также отметил, что есть мнения о возможной связи между силами частной военной компании и подразделениями сил быстрого реагирования, но пока нет никакого подтверждения этому. Ранее, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в африканских странах у частной военной компании «Вагнер» был самостоятельный бизнес, не имеющий никакого отношения к России или государству. Песков не уточнил суть этого бизнеса, но отметил, что Россия выделяла значительные денежные суммы по линии Минобороны.