Власти Судана исключили присутствие ЧВК «Вагнер» в стране

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ЧВК «Вагнер» присутствует в странах, которые граничат с Суданом, заявил Малик Агар Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» находятся не на территории Судана, а в странах, граничащих с республикой. Об этом рассказал заместитель председателя суверенного совета Судана Малик Агар.

«Силы ЧВК „Вагнер“ не присутствуют в Судане», — передает слова Агара ТАСС. Он добавил, что силы ЧВК присутствуют на юге Ливии, в Центрально-Африканской Республике и в государствах, которые граничат с Суданом.

Армия Судана не имеет никаких связей с силами ЧВК «Вагнер». Он также отметил, что есть мнения о возможной связи между силами частной военной компании и подразделениями сил быстрого реагирования, но пока нет никакого подтверждения этому.

Ранее, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в африканских странах у частной военной компании «Вагнер» был самостоятельный бизнес, не имеющий никакого отношения к России или государству. Песков не уточнил суть этого бизнеса, но отметил, что Россия выделяла значительные денежные суммы по линии Минобороны.

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Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» находятся не на территории Судана, а в странах, граничащих с республикой. Об этом рассказал заместитель председателя суверенного совета Судана Малик Агар. «Силы ЧВК „Вагнер“ не присутствуют в Судане», — передает слова Агара ТАСС. Он добавил, что силы ЧВК присутствуют на юге Ливии, в Центрально-Африканской Республике и в государствах, которые граничат с Суданом. Армия Судана не имеет никаких связей с силами ЧВК «Вагнер». Он также отметил, что есть мнения о возможной связи между силами частной военной компании и подразделениями сил быстрого реагирования, но пока нет никакого подтверждения этому. Ранее, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в африканских странах у частной военной компании «Вагнер» был самостоятельный бизнес, не имеющий никакого отношения к России или государству. Песков не уточнил суть этого бизнеса, но отметил, что Россия выделяла значительные денежные суммы по линии Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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