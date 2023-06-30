Власти Судана исключили присутствие ЧВК «Вагнер» в стране

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» находятся не на территории Судана, а в странах, граничащих с республикой. Об этом рассказал заместитель председателя суверенного совета Судана Малик Агар.
«Силы ЧВК „Вагнер“ не присутствуют в Судане», — передает слова Агара ТАСС. Он добавил, что силы ЧВК присутствуют на юге Ливии, в Центрально-Африканской Республике и в государствах, которые граничат с Суданом.
Армия Судана не имеет никаких связей с силами ЧВК «Вагнер». Он также отметил, что есть мнения о возможной связи между силами частной военной компании и подразделениями сил быстрого реагирования, но пока нет никакого подтверждения этому.
Ранее, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в африканских странах у частной военной компании «Вагнер» был самостоятельный бизнес, не имеющий никакого отношения к России или государству. Песков не уточнил суть этого бизнеса, но отметил, что Россия выделяла значительные денежные суммы по линии Минобороны.
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