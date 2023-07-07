Глава ДНР Пушилин в Перми приехал на завод, выпускающий «Грады» и «Смерчи». Фото

07 июля 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

После участия в форуме «Строим цифровой регион» Денис Пушилин отправился на «Мотовилихинские заводы» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Врио главы Донецкой народной республикой Денис Пушилин, прибывший с рабочим визитом в Пермь, посетил промышленную площадку предприятия «Мотовилихинские заводы». Своими впечатлениями от экскурсии чиновник поделился в Telegram. Пушилин написал, что мощь российской армии определяют предприятия, подобные пермскому. «Находясь с визитом в Перми, посетил машиностроительное предприятие „Мотовилихинские заводы“, которое производит боевые и транспортно-заряжающие машины из состава РСЗО „Град“, „Смерч“ и не только. Сегодняшний конфликт с Украиной — это война артиллерии, так как именно этот вид оружия применяется на фронте в наибольшем количестве. […] И сегодня я еще раз убеждаюсь, что мощь российской армии — это еще и вот такие огромные усилия тыла», — отметил Пушилин по итогам посещения завода. ПАО «Мотовилихинские заводы» — одно из старейших предприятий на Урале. Продукцию для военно-промышленного комплекса выпускает «военный» дивизион «Мотовилихи», ЗАО «СКБ». Помимо реактивных систем залпового огня завод выпускает транспортно-заряжающие машины к ним, а также артиллерийскую и другую продукцию для ОПК. Пушилин 8 июля принял участие в работе форума «Строим цифровой регион». Глава ДНР рассказал процессе цифровизации в республики и заявил, что остался под впечатлением от человекоподобных роботов, представленных на форуме. На предприятии Дениса Пушилина (в центре) сопровождал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин (слева) Фото: Денис Пушилин, Telegram Денис Пушилин познакомился с продукцией, которую выпускает предприятие Фото: Денис Пушилин, Telegram Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врио главы Донецкой народной республикой Денис Пушилин, прибывший с рабочим визитом в Пермь, посетил промышленную площадку предприятия «Мотовилихинские заводы». Своими впечатлениями от экскурсии чиновник поделился в Telegram. Пушилин написал, что мощь российской армии определяют предприятия, подобные пермскому. «Находясь с визитом в Перми, посетил машиностроительное предприятие „Мотовилихинские заводы“, которое производит боевые и транспортно-заряжающие машины из состава РСЗО „Град“, „Смерч“ и не только. Сегодняшний конфликт с Украиной — это война артиллерии, так как именно этот вид оружия применяется на фронте в наибольшем количестве. […] И сегодня я еще раз убеждаюсь, что мощь российской армии — это еще и вот такие огромные усилия тыла», — отметил Пушилин по итогам посещения завода. ПАО «Мотовилихинские заводы» — одно из старейших предприятий на Урале. Продукцию для военно-промышленного комплекса выпускает «военный» дивизион «Мотовилихи», ЗАО «СКБ». Помимо реактивных систем залпового огня завод выпускает транспортно-заряжающие машины к ним, а также артиллерийскую и другую продукцию для ОПК. Пушилин 8 июля принял участие в работе форума «Строим цифровой регион». Глава ДНР рассказал процессе цифровизации в республики и заявил, что остался под впечатлением от человекоподобных роботов, представленных на форуме.