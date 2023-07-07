Глава ДНР Пушилин в Перми приехал на завод, выпускающий «Грады» и «Смерчи». Фото

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Всероссийский форум "Строим цифровой регион". День второй. Пермь, пушилин денис
После участия в форуме «Строим цифровой регион» Денис Пушилин отправился на «Мотовилихинские заводы» Фото:

Врио главы Донецкой народной республикой Денис Пушилин, прибывший с рабочим визитом в Пермь, посетил промышленную площадку предприятия «Мотовилихинские заводы». Своими впечатлениями от экскурсии чиновник поделился в Telegram. Пушилин написал, что мощь российской армии определяют предприятия, подобные пермскому.

«Находясь с визитом в Перми, посетил машиностроительное предприятие „Мотовилихинские заводы“, которое производит боевые и транспортно-заряжающие машины из состава РСЗО „Град“, „Смерч“ и не только. Сегодняшний конфликт с Украиной — это война артиллерии, так как именно этот вид оружия применяется на фронте в наибольшем количестве. […] И сегодня я еще раз убеждаюсь, что мощь российской армии — это еще и вот такие огромные усилия тыла», — отметил Пушилин по итогам посещения завода.

ПАО «Мотовилихинские заводы» — одно из старейших предприятий на Урале. Продукцию для военно-промышленного комплекса выпускает «военный» дивизион «Мотовилихи», ЗАО «СКБ». Помимо реактивных систем залпового огня завод выпускает транспортно-заряжающие машины к ним, а также артиллерийскую и другую продукцию для ОПК.

Пушилин 8 июля принял участие в работе форума «Строим цифровой регион». Глава ДНР рассказал процессе цифровизации в республики и заявил, что остался под впечатлением от человекоподобных роботов, представленных на форуме.

На предприятии Дениса Пушилина (в центре) сопровождал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин (слева)
На предприятии Дениса Пушилина (в центре) сопровождал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин (слева)
Фото:

Денис Пушилин познакомился с продукцией, которую выпускает предприятие
Денис Пушилин познакомился с продукцией, которую выпускает предприятие
Фото:

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Врио главы Донецкой народной республикой Денис Пушилин, прибывший с рабочим визитом в Пермь, посетил промышленную площадку предприятия «Мотовилихинские заводы». Своими впечатлениями от экскурсии чиновник поделился в Telegram. Пушилин написал, что мощь российской армии определяют предприятия, подобные пермскому. «Находясь с визитом в Перми, посетил машиностроительное предприятие „Мотовилихинские заводы“, которое производит боевые и транспортно-заряжающие машины из состава РСЗО „Град“, „Смерч“ и не только. Сегодняшний конфликт с Украиной — это война артиллерии, так как именно этот вид оружия применяется на фронте в наибольшем количестве. […] И сегодня я еще раз убеждаюсь, что мощь российской армии — это еще и вот такие огромные усилия тыла», — отметил Пушилин по итогам посещения завода. ПАО «Мотовилихинские заводы» — одно из старейших предприятий на Урале. Продукцию для военно-промышленного комплекса выпускает «военный» дивизион «Мотовилихи», ЗАО «СКБ». Помимо реактивных систем залпового огня завод выпускает транспортно-заряжающие машины к ним, а также артиллерийскую и другую продукцию для ОПК. Пушилин 8 июля принял участие в работе форума «Строим цифровой регион». Глава ДНР рассказал процессе цифровизации в республики и заявил, что остался под впечатлением от человекоподобных роботов, представленных на форуме.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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