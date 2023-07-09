Российский боец рассказал, за какую сумму ВСУ готовы отпускать пленных

Российский боец «Топаз»: за 20 тысяч долларов ВСУ отпускали российских бойцов из плена

10 июля 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

«Топаз» сообщил, что ВСУ отпускали российских военных после откупа в поле Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За 20 тысяч долларов российские бойцы могли покинуть украинский плен. Об этом сообщил российский доброволец «Топаз». «Вариант обмена рассматривался только откуп. Обмена не было такого. Откуп, говорят, платишь 20 тысяч долларов — мы тебя отпускаем», — заявил «Топаз». Его слова передает РИА Новости. По словам российского добровольца, пленных отпускали после откупа в поле с белым флагом. «Дойдешь — значит дойдешь, а не дойдешь — значит, судьба такая», — отметил «Топаз». Ранее российский доброволец рассказал, что ВСУ отправляли российских военнопленных на минные поля в ходе наступления. Их использовали в качестве живого щита. Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 45 российских бойцов из плена, передает «Национальная служба новостей».

За 20 тысяч долларов российские бойцы могли покинуть украинский плен. Об этом сообщил российский доброволец «Топаз». «Вариант обмена рассматривался только откуп. Обмена не было такого. Откуп, говорят, платишь 20 тысяч долларов — мы тебя отпускаем», — заявил «Топаз». Его слова передает РИА Новости. По словам российского добровольца, пленных отпускали после откупа в поле с белым флагом. «Дойдешь — значит дойдешь, а не дойдешь — значит, судьба такая», — отметил «Топаз». Ранее российский доброволец рассказал, что ВСУ отправляли российских военнопленных на минные поля в ходе наступления. Их использовали в качестве живого щита. Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 45 российских бойцов из плена, передает «Национальная служба новостей».