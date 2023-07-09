09 июля 2023

Российский боец рассказал, за какую сумму ВСУ готовы отпускать пленных

Российский боец «Топаз»: за 20 тысяч долларов ВСУ отпускали российских бойцов из плена
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
«Топаз» сообщил, что ВСУ отпускали российских военных после откупа в поле Фото:
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За 20 тысяч долларов российские бойцы могли покинуть украинский плен. Об этом сообщил российский доброволец «Топаз».

«Вариант обмена рассматривался только откуп. Обмена не было такого. Откуп, говорят, платишь 20 тысяч долларов — мы тебя отпускаем», — заявил «Топаз». Его слова передает РИА Новости.

По словам российского добровольца, пленных отпускали после откупа в поле с белым флагом. «Дойдешь — значит дойдешь, а не дойдешь — значит, судьба такая», — отметил «Топаз».

Ранее российский доброволец рассказал, что ВСУ отправляли российских военнопленных на минные поля в ходе наступления. Их использовали в качестве живого щита. Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 45 российских бойцов из плена, передает «Национальная служба новостей».

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За 20 тысяч долларов российские бойцы могли покинуть украинский плен. Об этом сообщил российский доброволец «Топаз». «Вариант обмена рассматривался только откуп. Обмена не было такого. Откуп, говорят, платишь 20 тысяч долларов — мы тебя отпускаем», — заявил «Топаз». Его слова передает РИА Новости. По словам российского добровольца, пленных отпускали после откупа в поле с белым флагом. «Дойдешь — значит дойдешь, а не дойдешь — значит, судьба такая», — отметил «Топаз». Ранее российский доброволец рассказал, что ВСУ отправляли российских военнопленных на минные поля в ходе наступления. Их использовали в качестве живого щита. Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 45 российских бойцов из плена, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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